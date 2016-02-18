更正-世卫组织发布抗击寨卡病毒计划

重温稿-中国个股：国海证券公布伪造印章事件处置方案，共承担债券面值167.8亿元
路透北京1月19日 - 陷入伪造印章并私签债券交易协议的国海证券 周四发布复牌公告称，公司与事涉机构达成处置方案，国海共承担债券面值167.8亿元人民币。
路透北京1月19日 - 陷入伪造印章并私签债券交易协议的国海证券 周四发布复牌公告称，公司与事涉机构达成处置方案，国海共承担债券面值167.8亿元人民币。
路透伦敦/米兰1月19日 - 欧洲股市周四下滑，但法国航空座椅生产商Zodiac Aerospace 获Safran 提出以90亿美元收购后股价暴涨22.8%。
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