台湾汇市：台币早盘实质汇价偏升，因油价涨与人民币走升

路透台北2月18日 - 台币兑美元 周四早盘实质汇价偏升。交易员表示，油价跳涨带动新兴市场货币走升，人民币兑美元中间价 开高，也带动了台币表现偏强，不过韩元兑美元 仍在低位，抑制台币升值力道。

他们指出，近期台币盘中表现主要由外资进出所牵动，虽然台股早盘随国际股市上涨，但外资却买卖皆有，动向并不明确，再加上出口商偏向观望，预料实质价位将陷于狭幅区间整理。

〞就跟着人民币波动，外资一买一卖，比较分歧。〞一位公股银行交易员说。

另一外商银行交易员则称，虽然人民币与韩元偏升，不过韩元并未脱离逾五年半低位太远，且台币近日贬值幅度不如韩元，因此还是要尊重央行不愿台币走强的态度，预料今日市况将较为淡静。

台币早盘实质交易区间落在33.220-33.286；上日在33.240-33.329。

在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，盘初指标一个月期美元/台币换汇点自折价转为溢价；目前一个月美元/台币远汇 报33.270/33.310，上日收在33.310。

交易员预测今日主要实质交易区间：33.200-33.300

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