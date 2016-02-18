芝加哥期市：玉米价格略跌但持于近两周高位附近，大豆持平小麦下跌

重温稿-中国个股：国海证券公布伪造印章事件处置方案，共承担债券面值167.8亿元
路透北京1月19日 - 陷入伪造印章并私签债券交易协议的国海证券 周四发布复牌公告称，公司与事涉机构达成处置方案，国海共承担债券面值167.8亿元人民币。
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合约 价格 变动 涨跌% 两日 30日 RSI
涨跌% 移动均值
CBOT小麦 467.75 -0.75 -0.16% +0.75% 471.16 52
CBOT玉米 367.00 -0.25 -0.07% +1.10% 363.98 61
CBOT大豆 882.50 0.00 +0.00% +0.31% 874.63 63
CBOT稻米 $11.06 $0.01 +0.14% +1.98% $11.14 51
美国原油 $31.14 $0.48 +1.57% +7.23% $30.63 56
汇率
欧元/美元 $1.114 $0.001 +0.11% -0.02%
美元/澳元 0.716 -0.002 -0.32% +0.72%
附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李爽/刘秀红；审校 王丽鑫/孙茉莉)
路透北京1月19日 - 陷入伪造印章并私签债券交易协议的国海证券 周四发布复牌公告称，公司与事涉机构达成处置方案，国海共承担债券面值167.8亿元人民币。
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