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货币新闻 | 2016年 2月 18日 星期四 10:39 BJT

芝加哥期市：玉米价格略跌但持于近两周高位附近，大豆持平小麦下跌

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合约 价格 变动 涨跌% 两日 30日 RSI

涨跌% 移动均值

CBOT小麦 467.75 -0.75 -0.16% +0.75% 471.16 52

CBOT玉米 367.00 -0.25 -0.07% +1.10% 363.98 61

CBOT大豆 882.50 0.00 +0.00% +0.31% 874.63 63

CBOT稻米 $11.06 $0.01 +0.14% +1.98% $11.14 51

美国原油 $31.14 $0.48 +1.57% +7.23% $30.63 56

汇率

欧元/美元 $1.114 $0.001 +0.11% -0.02%

美元/澳元 0.716 -0.002 -0.32% +0.72%

附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李爽/刘秀红；审校 王丽鑫/孙茉莉)

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