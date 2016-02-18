香港个股：香港宽频以6.5亿港元收购新世界电话的固网及宽频电讯业务

路透香港2月18日 - 宽频服务供应商--香港宽频有限公司 周四宣布，将以总代价6.5亿港元向新世界发展 旗下新世界电话收购香港的固网及宽频电讯服务和网络营销解决方案业务，料上半年完成交易。

在交易完成后，香港宽频与新世界电话将订立一份回赠协议，香港宽频将向新世界发展及周大福企业等提供的服务给予现金回赠，按已结算发票的50%计合共最多5,000万港元。

香港宽频的声明称，是次收购的目标业务专注企业解决方案，逾94%电讯服务收益来自商业客。合并业务的总收益超过30亿港元，企业方案收益逾10亿港元。此外，收购业务与香港宽频现有业务互补，并可倍增其在企业解决方案市场的规模、扩充客源及网络覆盖，令效率大幅提升从而产生协同效应。

香港宽频并预期，自2017年6月底止年度起，目标业务每年可节省5-10%的现金营运开支。

是次收购的业务分别由新世界电讯和新世界互动媒体经营。截至去年6月底年度，新世界电话的收益及除税后纯利(不计特殊项目)分别为7.5亿港元及2,630万港元;截至去年9月底止首季度的收益及除税后纯利(不计特殊项目)则分别为1.74亿及360万港元。

香港宽频表示，收购事项将由摩根大通香港分行包销不多于7亿港元五年期无摊销定期贷款以提供资金，利息按香港银行同业拆息（HIBOR） 加利差的浮动利率计算，起始利差为每年1.85%。

香港宽频早盘股价最多曾涨3.4%，香港时间10:34升1.25%，报9.74港元；大盘恒生指数 升逾2.2%。(完)

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