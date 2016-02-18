日本股市：日经指数早盘上涨2.5%，未理会疲软的国内贸易数据

金砖国家：1月19日股汇市收盘纵览
路透1月20日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币1月19日(周四)走势纵览。
“美国无疑已出现强劲反弹，这为今日早盘交易定下基调。它慢慢增强了市场对整体前景的信心，”瑞士信贷日本股票销售主管Stefan Worrall。
“市场选择关注美国经济的强健表现，而非日本疲弱的1月贸易数据，说明许多负面因素已被消化；考虑到年初时的股市大跌，这并不令人意外。”
安全气囊生产商高田 最多攀升8.5%，此前媒体报导称，该公司可能重整在欧洲的产品线并裁员，作为公司重组努力的一部分。
东证股价指数 上涨2.3%至1,311.28点，33个分项指数除一个外均上涨。
JPX-日经400指数 升2.29%至11,852.45点。(完)
路透1月20日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币1月19日(周四)走势纵览。
路透北京1月19日 - 陷入伪造印章并私签债券交易协议的国海证券 周四发布复牌公告称，公司与事涉机构达成处置方案，国海共承担债券面值167.8亿元人民币。
在谈及日本时，黑田东彦表示，日本本财年以及下一财年经济增长可能在1.5%左右，称自安倍晋三2012年末上任这四年来，经济状况已经大幅改善。