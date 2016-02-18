日本股市：日经指数早盘上涨2.5%，未理会疲软的国内贸易数据

“美国无疑已出现强劲反弹，这为今日早盘交易定下基调。它慢慢增强了市场对整体前景的信心，”瑞士信贷日本股票销售主管Stefan Worrall。

“市场选择关注美国经济的强健表现，而非日本疲弱的1月贸易数据，说明许多负面因素已被消化；考虑到年初时的股市大跌，这并不令人意外。”

安全气囊生产商高田 最多攀升8.5%，此前媒体报导称，该公司可能重整在欧洲的产品线并裁员，作为公司重组努力的一部分。

东证股价指数 上涨2.3%至1,311.28点，33个分项指数除一个外均上涨。