奥巴马准备最快于3月访问古巴--消息人士

(本文由路透中文网编译提供)

路透华盛顿2月17日 - 一位了解情况的消息人士周三称，美国总统奥巴马准备最快于3月访问古巴。

奥巴马去年12月曾表示，他会考虑访问古巴。

“总统曾表示，如果条件适合，他希望访问（古巴）。”一位美国官员称。

奥巴马去年12月接受Yahoo News采访时表示，他希望在2016年访问古巴，但前提条件是美古两国的双边关系取得足够的进展，且他可以与古巴政治异己人士会面。

2014年12月，奥巴马与古巴领导人劳尔·卡斯特罗宣布开启两国关系正常化进程，令全球震动。(完)