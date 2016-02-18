《国际主要央行公开市场操作一览》--2月18日

路透上海2月18日 - 美国联邦储备理事会(美联储/FED)2015年12月16日实施近10年来的首次升息，表明其相信美国经济在2007-2009年金融危机期间的伤痛已基本痊愈。FED今年1月27日维持利率不变，并表示正“密切关注”全球经济与金融发展，但仍保持对美国经济相对乐观的看法。

欧洲央行2015年12月一如预期，将存款工具利率从负0.20%下调至负0.30%，并将资产购买计划延长六个月。今年1月21日维持利率在纪录低位不变，同时继续实施量化宽松政策以扶助经济及提高通胀率。

日本央行今年1月29日意外宣布对金融机构存放在央行的部分资金实施负利率，震撼金融市场。央行货币政策委员会以五票赞成四票反对的些微差距，决议对金融机构存放于央行的部份准备金活期帐户余额实施0.1%的负利率。随着市场动荡及全球成长放缓威胁到央行打击通缩的努力，央行盼藉此又一次大胆的举措来重振经济。

台湾央行则继续发行存单以冲销市场资金。

**美国**

以下为美国联邦储备委员会(FED)自上周四以来在公开市场的主要操作:

操作方式 投放资金(亿美元) 加权中标利率

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2/17 隔夜逆回购 -520.98 0.25%

2/16 隔夜逆回购 -347.28 0.25%

2/12 四天逆回购 -352.33 0.25%

2/11 隔夜逆回购 -444.82 0.25%

《本周主要新闻》

--美联储1月26-27日会议记录显示，“如果近期全球金融状况收紧的势头持续，这可能会成为令经济下档风险放大的因素之一。”多数决策者仍预计将会继续升息，甚至讨论了是否有足够的理据在1月采取行动，但在对全球风险进行了长时间的讨论后，他们表示，金融状况收紧的效果可能“基本等同于”升息。会议记录显示，决策者讨论了“改变稍早对合适的联邦基金利率目标区间发展路径的看法。”

--美国圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德周三称，美国联邦储备理事会(美联储/FED)“远未达到”需考虑负利率的地步。他说，虽然全球风险上升，但美国经济前景依然相当强劲，无需像欧洲和日本一样需通过实施负利率来刺激增长。

**欧洲**

欧洲央行(ECB)上周四以来，通过反向交易向市场注入流动性。具体如下:

操作方式 投放资金(亿欧元) 加权利率

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2/17 七天期反向交易 0.88亿美元 0.89%(固定利率)

2/16 七天期反向交易 617.982 0.05%(固定利率)

《本周主要新闻》

--欧洲央行总裁德拉吉周一称，该行准备在3月进一步放松政策，凸显金融市场波动、全球增长放缓和低油价带来的风险。德拉吉在欧洲议会称，欧洲央行将检视新兴市场经济增长放缓带来的风险，并考虑油价下挫及市场波动是否妨碍其推升通胀的效果。

**日本**

以下为金融机构在日本央行的活期账户余额(Current account)一周来的变化情况:

日本央行活期账户余额(10亿日圆)

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周三 259,370

上周三 251,970

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当期变化 +7,400

金融机构在日本央行的活期账户余额包括：银行在央行的准备金和超额准备金，以及银行和其他金融机构在央行的活期存款。活期账户余额的变动部分反映了央行在公开市场的操作情况。

日本央行每天在公开市场进行多次操作，使用的主要工具有短期国库券、长期政府公债以及商业票据等，此外日本央行也会采用自己发行的债务工具，操作方法则主要包括购和买断。

《本周主要新闻》

--日本央行总裁黑田东彦周四称，预计负利率政策的正面影响将逐渐扩散到经济和物价上。他在参议院金融委员会会议上表示，(负利率)政策的效果正在以拉低债券收益率(殖利率)的形式显现。他还称，尽管日本经济料呈温和扩张趋势，但日本央行将密切关注最近市场动荡对经济和物价前景的影响。

**台湾**

台湾央行本周冲销市场资金的主要手段依然是发行存单，91天期存单利率持稳在0.79%。

《本周主要新闻》

--台湾央行周三发行4,838亿台币定存单，与当日到期金额为4,487.50亿台币相较，存单发行余额增350.5亿台币。

--台湾央行周二发行1,767.8亿台币定存单，与当日到期金额为687.3亿台币相较，存单发行余额增1,080.5亿台币。

--台湾央行周一发行5,390.30亿台币定存单，与当日到期金额为4,763.30亿台币相较，存单发行余额增627亿台币。 (完)