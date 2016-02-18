中国汇市：人民币早盘随中间价走升，贬值预期现分化观望情绪较浓

* 人民币早盘随中间价走升

* 中间价跟随一篮子货币调升

* 贬值预期现分化观望情绪较浓

* 通胀数据对汇市影响不大

路透北京2月18日 - 人民币兑美元即期 周四早盘随中间价走升。交易员称，现在人民币汇价盯住一篮子货币，短期趋势还是对一篮子货币稳定，但市场需要时间理解，观望情绪较浓。

他们并指出，人民币贬值预期已出现一定分化，但人民币并无升值动力，除非国际美元走贬，或央行大力干预；离岸人民币 亦走升，与在岸汇价一度倒挂。而今日公布的通胀数据则对汇市影响不大。

“现在感觉人民币就跟着中间价走了，不是跟着市场走了，像回到了2014年。如果央行不干预是不可能升值的。”一外资行交易员称，“我们没什么兴趣做，也不知道怎么跟客户解释波动方向。”

“中间价的调整很清楚呀，现在盯的是一篮子，昨天卢布涨了。”一股份行交易员称，“现在大家都在观望，我们能理解这点，大妈们不一定能理解。”

北京时间11:25，人民币兑美元 即期报6.5174元，上日收报6.5259元。今日人民币兑美元中间价 报6.5152元，上日中间价为6.5237元。人民币兑美元即期成交额 为71.7亿美元，上日半日为95.88亿美元。

国务院发展研究中心副主任王一鸣周四表示，只要中国经济基本面不发生变化，人民币汇率从中期看会保持稳定趋势。如果中国结构调整进展积极，人民币汇率还会往上走。

受寒潮天气推动鲜菜鲜果价格上涨以及春节因素影响，中国1月居民消费价格指数(CPI)同比涨幅上升至五个月高点。同样的因素可能推动2月CPI继续回升，但这种短期波动对全年影响有限，预计全年CPI温和回升、但仍在可控范围内。

全球汇市方面，加元周四早盘守在两周高位，此前受到油价跳涨的大幅提振；与此同时，由于美国联邦储备理事会(美联储/FED)1月会议记录并未提供新线索，美元横向盘整。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.7733元, 上日尾盘为6.7895元。香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.5196/6.521元, 上一交易日尾盘报6.5252元。

中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率为6.5179；交易中心自1月4日起，每天公布12次参考价，分别为上午10点、11点、下午2点至晚上11点每小时发布一个参考汇率。