中国汇市：人民币早盘随中间价走升，贬值预期现分化观望情绪较浓

金砖国家：1月19日股汇市收盘纵览
路透1月20日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币1月19日(周四)走势纵览。
* 人民币早盘随中间价走升
* 中间价跟随一篮子货币调升
* 贬值预期现分化观望情绪较浓
* 通胀数据对汇市影响不大
路透北京2月18日 - 人民币兑美元即期 周四早盘随中间价走升。交易员称，现在人民币汇价盯住一篮子货币，短期趋势还是对一篮子货币稳定，但市场需要时间理解，观望情绪较浓。
他们并指出，人民币贬值预期已出现一定分化，但人民币并无升值动力，除非国际美元走贬，或央行大力干预；离岸人民币 亦走升，与在岸汇价一度倒挂。而今日公布的通胀数据则对汇市影响不大。
“现在感觉人民币就跟着中间价走了，不是跟着市场走了，像回到了2014年。如果央行不干预是不可能升值的。”一外资行交易员称，“我们没什么兴趣做，也不知道怎么跟客户解释波动方向。”
“中间价的调整很清楚呀，现在盯的是一篮子，昨天卢布涨了。”一股份行交易员称，“现在大家都在观望，我们能理解这点，大妈们不一定能理解。”
北京时间11:25，人民币兑美元 即期报6.5174元，上日收报6.5259元。今日人民币兑美元中间价 报6.5152元，上日中间价为6.5237元。人民币兑美元即期成交额 为71.7亿美元，上日半日为95.88亿美元。
国务院发展研究中心副主任王一鸣周四表示，只要中国经济基本面不发生变化，人民币汇率从中期看会保持稳定趋势。如果中国结构调整进展积极，人民币汇率还会往上走。
受寒潮天气推动鲜菜鲜果价格上涨以及春节因素影响，中国1月居民消费价格指数(CPI)同比涨幅上升至五个月高点。同样的因素可能推动2月CPI继续回升，但这种短期波动对全年影响有限，预计全年CPI温和回升、但仍在可控范围内。
全球汇市方面，加元周四早盘守在两周高位，此前受到油价跳涨的大幅提振；与此同时，由于美国联邦储备理事会(美联储/FED)1月会议记录并未提供新线索，美元横向盘整。
海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.7733元, 上日尾盘为6.7895元。香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.5196/6.521元, 上一交易日尾盘报6.5252元。
中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率为6.5179；交易中心自1月4日起，每天公布12次参考价，分别为上午10点、11点、下午2点至晚上11点每小时发布一个参考汇率。
中国央行2015年8月11日宣布完善人民币兑美元汇率中间价报价，以增强其市场化程度和基准性。自当日起做市商在每日银行间外汇市场开盘前，参考上日银行间外汇市场收盘汇率，综合考虑外汇供求情况以及国际主要货币汇率变化向中国外汇交易中心提供中间价报价，并一次性贬值近2%。（完） (发稿 孙琦子; 审校 张喜良)
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路透北京1月19日 - 陷入伪造印章并私签债券交易协议的国海证券 周四发布复牌公告称，公司与事涉机构达成处置方案，国海共承担债券面值167.8亿元人民币。
在谈及日本时，黑田东彦表示，日本本财年以及下一财年经济增长可能在1.5%左右，称自安倍晋三2012年末上任这四年来，经济状况已经大幅改善。