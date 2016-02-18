《全球主要央行动态》--2月11日-18日

以下所列为上周四下午至本周四上午(2月11日-18日)全球主要国家和地区中央银行相关政策动态报导。

**美国**

美联储1月26-27日会议记录显示，“如果近期全球金融状况收紧的势头持续，这可能会成为令经济下档风险放大的因素之一。”多数决策者仍预计将会继续升息，甚至讨论了是否有足够的理据在1月采取行动，但在对全球风险进行了长时间的讨论后，他们表示，金融状况收紧的效果可能“基本等同于”升息。会议记录显示，决策者讨论了“改变稍早对合适的联邦基金利率目标区间发展路径的看法。”

美国圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德周三称，美国联邦储备理事会(美联储/FED)“远未达到”需考虑负利率的地步。他说，虽然全球风险上升，但美国经济前景依然相当强劲，无需像欧洲和日本一样需通过实施负利率来刺激增长。

美国圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德称，在通胀预期下降和股市波动的时候继续升息是“不明智的”。这标志着布拉德立场的重大改变，他是美联储中立场较为强硬的官员之一。

明尼亚波利斯联邦储备银行总裁卡什卡利(Neel Kashkari)表示，美联储应维持利率处在宽松水准，以刺激就业和推升通胀。

他还淡化外界对其号召采取激进行动约束“大而不倒”银行的担忧，称此举强调了美联储不受政治干扰的独立性。外界担心他的号召纯属党派行为。曾在财政部供职的卡什卡利周二称，现有规定在保护纳税人和经济免受一家银行破产冲击方面力度不足，敦促国会考虑分拆大型银行。

卡什卡利周二呼吁议员采取彻底行动，以约束银行和保护纳税人。卡什卡利在作为明尼阿波利斯联储总裁的首次演讲中，敦促国会考虑“大胆转型”规定，包括拆分大型银行来避免救援。他称危机后出台的多德-弗兰克系列规定远远不够。

美国费城联邦储备银行总裁哈克表示，美联储等到更多证据显示美国通胀率上升后再继续升息，可能是明智之举。他并敦促美联储在制定政策方面至少暂时应采取“保守”路线。

**欧洲**

根据瑞士一个金融网站周三公布的专访，欧洲央行(ECB)管理委员会委员诺沃特尼称，最近几周金融市场的动荡主要由新兴市场推动。Cash.ch网站报导，诺沃特尼称，巴西、俄罗斯和中国的状况发展不仅导致整体经济形势愈发暗淡，还引发投资者，尤其是主权基金抛售。

欧洲央行总裁德拉吉周一称，该行准备在3月进一步放松政策，凸显金融市场波动、全球增长放缓和低油价带来的风险。德拉吉在欧洲议会称，欧洲央行将检视新兴市场经济增长放缓带来的风险，并考虑油价下挫及市场波动是否妨碍其推升通胀的效果。

**日韩**

日本央行总裁黑田东彦周四称，预计负利率政策的正面影响将逐渐扩散到经济和物价上。他在参议院金融委员会会议上表示，(负利率)政策的效果正在”以拉低债券收益率(殖利率)的形式显现。他还称，尽管日本经济料呈温和扩张趋势，但日本央行将密切关注最近市场动荡对经济和物价前景的影响。

日本央行审议委员石田浩二警告称，最近全球市场动荡势头若持续，可能损及家庭和企业信心，从而冲击日本经济。但他表示，能源价格大幅下跌有利于日本这样的燃料进口国，并称对当前油价暴跌可能触发全球衰退的担忧过度。

日本央行副总裁中曾宏周五表示，该央行设计其新的负利率政策以避免伤害银行获利，近来银行股价大跌“过度”了。这等于是为上个月引发外界震撼的政策决议辩护。中曾宏在纽约试图向银行家和投资人解释日央行的举措，表示技术上来说尽管一项关键利率可能在负区域进一步调降，“我认为目前希望审慎观察这项新政策向经济传导的情况。”

日本央行总裁黑田东彦周五表示，他们将寻求20国集团(G20)对全球市场动荡作出全面政策响应，同时亦不认同日本央行负利率政策导致了此次市场动荡的说法。日本首相安倍晋三将近五个月来首次与黑田东彦进行会晤，讨论全球经济和市场的进展，突显出日本政府对股市的连续下跌感到紧张。

韩国央行周二一如预期连续第八个月维持利率不变，同时密切关注全球政策变化对缓慢复苏的国内经济的影响。韩国央行一名负责媒体事务的官员称，央行货币政策委员会维持基准利率在1.50%不变，但没有提供详情。

**澳洲**

澳洲央行助理总裁艾迪周四表示，近期的全球金融市场震荡可能过度，而且对于澳洲金融稳定性的影响有限。艾迪表示，最近几年市场曾出现过几次这种剧烈震荡，但总是会恢复正常。艾迪指出，几乎没有新的经济消息证明应该对全球前景进行大规模的重新评估，近来油价低迷在正常情况下应被视为对增长有利。

澳洲央行表示，未来几年中，经济增长速度可望在没有通胀问题之下逐渐加快，这样的良性发展可能在必要时提供进一步降息的空间。在2月2日的会议记录中，澳洲央行重申极低的利率以及澳元疲软，已经为成长提供支撑。澳洲央行在该次会议中维持利率在纪录低点2.0%不变。

澳洲央行总裁史蒂文斯周五表示，该国经济应该会继续以温和速度成长，矿业投资下降被其它领域的成长所抵消。而当前的全球市场动荡是否会破坏这种前景，仍有待观察。史蒂文斯在众议院经济事务常务委员会听证会上还重申，必要时有进一步降息的空间。

**大中华区**

中国央行等八部委周二发文称，将加强金融对工业供给侧结构性改革的支持，加强和改进对企业兼并重组、不良资产处置的力度和效率，积极稳妥推进工业化解过剩产能和库存；并完善信贷准入标准，加大对战略性新兴产业、传统产业技术改造和转型升级等的支持力度。

中国央行行长周小川日前表示，当前中国国际收支状况良好，国际竞争力仍很强，跨境资本流动处于正常区间，人民币汇率对一篮子货币保持了基本稳定，还有所升值，不存在持续贬值的基础。财新网周六刊登对他的专访并坦言，近期确实有些投机力量在瞄准中国，不过中国有世界上最大规模的外汇储备，不会让投机力量主导市场情绪。当然，这并不意味着它一来就正面阻击，要考虑有效使用弹药、成本最小化的问题。

中国央行等三部委周三发文称，自2月21日起，将职工住房公积金账户存款利率，由现行按照归集时间执行活期和三个月存款基准利率，调整为统一按一年期定期存款基准利率执行；此次调整后，职工住房公积金账户存款利率将统一按一年期定期存款基准利率执行，目前为1.50%。

**其他地区**

墨西哥政府意外宣布升息和新的干预政策，并削减预算，对打压墨西哥披索的投机客发起攻击。在墨西哥央行直接向银行业提供美元资金，随后出人意料地将指标利率上调50个基点至3.75%后，墨西哥披索兑美元飙升约3%。这是墨西哥央行第一次在未告知市场该行委员会进行开会的情况下调整利率。

根据2月3日泰国央行货币政策委员会会议记录，部分委员担忧今年泰铢升值或将影响该国的出口型经济。根据会议记录，部分决策者认为进一步宽松“只能微幅改善”经济与通胀前景。

瑞士央行总裁乔丹在接受一家杂志的采访时表示，该央行不排除将利率在负值区域进一步调降的可能性，但警告欧洲的动荡可能会重振瑞郎的避险地位。在被Bilanz杂志问及央行是否可能进一步降息时，乔丹说：“在负利率的道路上我们已走的相对较远。目前我们正在密切监控形势。我们不排除任何事。”

瑞典央行将指标回购利率下调15个基点至负0.50%，并称由于通胀保持在低位，“已为进一步放松货币政策作好高度准备”。

菲律宾央行维持指标利率在4.0%不变，符合预期，央行并称通胀率将在2016年和2017年降至2-4%的目标区间内。

秘鲁央行周四上调利率25个基点至4.25%，为连续第三个月加息。 (完)

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