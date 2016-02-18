台湾货币市场：短率稳在既有低位，农历年后通货回笼速度不如市场预期

* 短率稳在既有区间低位 * 通货回笼速度不如预期 * 短票利率持在低档 * RP利率向低位靠拢 记者 詹静宜 路透台北2月18日 - 台湾银行间短率周四稳在既有区间低位。资金调度人士指出，自周 一新春开工至上日通货回笼累计已突破千亿台币，但其速度并未如市场预期的快，通货回笼 效应料将持续但影响逐渐减弱，目前市场资金稳中偏松令短率续持在低档。 他们表示，本周以来央行存单余额共增加2,058亿台币，已逼近农历年前一周央行减发 存单的2,295.7亿，预期后续央行存单增发金额将减少，因此近日多数银行资金去化仍以午 后央行冲销为主，致拆款交投以到期续作为主，新增部分则并不多见。 〞感觉央行还会继续多收存单，但后续冲销就不会这么多了。〞一位大型官股行库资金 调度交易员说。 因应农历年新钞需求，台湾银行从1月起陆续排定银行提领新钞。根据央行统计，2月5 日的通货发行数达2兆2,339.21亿台币，续创历史新高；而自15日起新春开工三日通货回笼 共计1,111.74亿，17日通货发行数降至2兆1,227.47亿。 本地时间12:44 今日报价 上日收盘 台币兑美元 33.278 33.505 台湾加权股价指数 8,299.18 8,214.25 隔夜银行间拆款加权平均利率 0.200% 0.201% --隔夜拆款利率区间 0.200-0.200% 0.200-0.270% --一周拆款利率区间 0.220-0.330% 0.200-0.330% --两周拆款利率区间 0.300-0.340% 0.220-0.330% **短票利率持在低档** 短票市场方面，大型票券商表示，周四发票量略增，但仍不足以满足银行买票需求，周 五发票量才可望明显回温，令短票利率维持在既有区间低位。 他们指出，为因应农历年后放款需求，近期多家外商银行正在探询台币NCD发行利率， 包括陆银台北分行，每档发行规模多在30-50亿台币，其中以一个月天期NCD发行意愿较高， 发行利率约落在0.40%，预计短期内发行将增添短票券源。 〞外银据点少吸收存款较慢，发行NCD较快调节存放比。〞一位大型票券商交易员说。 今日大型票券商与银行间承作30天期自保短票利率大多成交在0.35%，少数成交在0.33- 0.34%，大致持平上日。 集保公司资料显示，不分承作对象，上日30天自保短票次级买卖断平均成交利率在0.35 1%，前日0.354%；上日区间在0.30-0.40%，前日在0.30-0.48%；上日成交量100.79亿台币， 前日在65.69亿台币。 周四央行定存单到期1,241.2亿台币，发行情况则待稍晚央行公布。周五定存单到期5,6 35亿。 下周央行定存单到期1兆(万亿)3,577.5亿台币，落点分别为周一2,692亿、周二5,637.5 亿、周三3,234.5亿、周四1,985.5亿及周五28亿。 拆款中心资料 显示，修正后周三超额准备为47亿台币，累积超额准备为5,162亿 台币、加计前期1%的超额准备为6,665亿台币。 **RP利率靠向低位** 债券附买回(RP)市场方面，大型证券交易员表示，今日投信端、寿险端资金依旧偏松， 加以近期欠缺大额交割紧缩因子，带动RP利率靠向低位，但金融机构间资金去化压力仍不够 大，致RP利率跌幅有限且缓慢。 他们认为，近期台债交投以正值发行前交易的10年公债105/4最为热络，而该券发行金 额暂估300亿台币将于下周一标售、下周四发行，目前券商间资金缺口普遍偏小，RP利率缓 步向区间低位靠拢，若要进一步突破既有区间仍待央行再度下修银行代收利率。 〞经济烂，大家都预期3月再降息，客户对较低利率接受度提高。〞 一位大型证券商交 易员说。 一位大型票券交易员指出，市场资金情势稳中偏松，今日分别调降短天期公债、公司债 RP利率至0.29-0.30%、0.34-0.35%，预告明日续降短天期公司债RP利率至0.33%。 周四证券商与金融机构承作的债券附买回利率区间低位较上日稍跌，短天期公债RP利率 主要成交在0.33-0.35%，上日在0.34-0.35%；公司债附买回利率则主要成交在0.43-0.45%， 上日在0.44-0.45%。 今日大型票券商与金融机构承作的债券附买回利率则是区间高位较上日微跌，短天期公 司债附买回利率落在0.30-0.35%，上日在0.30-0.36%；短天期公债附买回利率落在0.25-0.3 0%，上日在0.25-0.31%。(完) (审校 杨淑祯)