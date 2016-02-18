澳新汇市：澳元从就业数据公布后的跌势中反弹，新西兰元上扬

金砖国家：1月19日股汇市收盘纵览
路透1月20日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币1月19日(周四)走势纵览。
“过度解读单一月份就业数据是很危险的。各种劳动力市场指标仍显示澳洲就业市场仍然稳健，”AMP Capital首席经济学家Shane Oliver称。
“所以最新数据尚不太可能导致澳洲央行调整利率。”
市场似乎也认同这一观点。银行间市场利率期货<0#YIB:>仍暗示，下个月澳洲央行不会降息，到5月份概率升至50-50左右。
澳元兑欧元、日圆和英镑亦持坚，汇价各涨逾1%。
但澳元兑新西兰元 日内跌0.6%至1.0749新西兰元。本周稍早曾触及1.0874高点。
新西兰元兑美元 涨至0.6660，得益于油价上涨。生产者物价指数(PPI)疲弱表现加大本国央行进一步降息压力，导致新西兰元回吐部分涨幅。
短线阻力位仍为200日移动均线切入位0.6680，支撑位将可能在0.6500附近。(完)
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全部现汇报价 (编译 汪红英/刘秀红；审校 戴素萍/张明钧)
路透1月20日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币1月19日(周四)走势纵览。
路透北京1月19日 - 陷入伪造印章并私签债券交易协议的国海证券 周四发布复牌公告称，公司与事涉机构达成处置方案，国海共承担债券面值167.8亿元人民币。
在谈及日本时，黑田东彦表示，日本本财年以及下一财年经济增长可能在1.5%左右，称自安倍晋三2012年末上任这四年来，经济状况已经大幅改善。