澳新汇市：澳元从就业数据公布后的跌势中反弹，新西兰元上扬

“过度解读单一月份就业数据是很危险的。各种劳动力市场指标仍显示澳洲就业市场仍然稳健，”AMP Capital首席经济学家Shane Oliver称。

“所以最新数据尚不太可能导致澳洲央行调整利率。”

市场似乎也认同这一观点。银行间市场利率期货<0#YIB:>仍暗示，下个月澳洲央行不会降息，到5月份概率升至50-50左右。

澳元兑欧元、日圆和英镑亦持坚，汇价各涨逾1%。

但澳元兑新西兰元 日内跌0.6%至1.0749新西兰元。本周稍早曾触及1.0874高点。

新西兰元兑美元 涨至0.6660，得益于油价上涨。生产者物价指数(PPI)疲弱表现加大本国央行进一步降息压力，导致新西兰元回吐部分涨幅。

短线阻力位仍为200日移动均线切入位0.6680，支撑位将可能在0.6500附近。(完)

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