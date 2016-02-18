香港个股：远东宏信以18亿元人民币出售基础资产予广发，将打包成ABS计划

路透香港2月18日 - 中国融资租赁公司--远东宏信 周四公布，将以总价逾18亿元人民币，出售旗下两家子公司的基础资产予广发证券资产管理（广东）有限公司，后者并拟将所收购的资产证券化，在市场推出资产抵押证券购买计划（ABS）。

公司的声明称，其全资附属公司远东国际租赁及远东宏信天津，分别同意以约4.54亿及13.48亿元人民币出售基础资产予广发资产管理（广东）。远东宏信预期完成出售后将录得790万元的收益净额。

远东宏信专注于中国基础产业，在医疗保健、包装、运输、基础建设、工业装备、教育等多个领域提高综合融资、投资、贸易、谘询及租赁服务。

公司表示，出售上述资产后将会加快其资产的整体流转量，提升所带来的整体收益，并提前实现即将赚取的收入，为新项目的业务发展提供财务支持。

截至去年6月底止，远东宏信的综合资产总值逾1,190亿元。

远东宏信早盘收高0.87%，报5.81港元。(完)

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