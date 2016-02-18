中国债市动态：MLF降价询量提振买气,物价数据影响有限新债供给密集

路透上海2月18日 - 中国银行间债市长端收益率在经过连日上行后，周四早盘伴随国债期货趋稳。交易员称，今日买气有所提升，应该和央行MLF降低利率询量有关。虽然最后操作情况还未确定，但明显提振信心。

另外，统计局稍早公布的1月CPI和PPI等数据，整体来看，对现券市场影响较为有限。而包括地方债和政策性金融债在内的利率债供给开始密集，仍需要密切关注。

三位消息人士周四透露，中国央行今日就中期借贷便利(MLF)操作向部分银行询量，在本次询量中央行并下调了MLF利率，其中六个月期降至2.85%，一年期降至3.00%，降幅分别为15个基点(bp)和25bp。

华中一银行交易员表示，央行下调长至一年的MLF利率，利好长债，加上此前收益率已连续上行，这种情况下，吸引买气增加并不意外。

剩余期限近10年的国开债150218券最新报价 在3.1350%/3.1050%，上日尾盘为3.1550%/3.1450%。

新债发行方面，今年首次公开发行的地方债--湖北省三至10年四期债，中标利率较投标下限高出18-20个bp，结果较为中性。 进出口行招标的三年、五年和10年固息债利率为2.82%、3.07和3.33%；对应投标倍数2.97倍、2.26倍和2.51倍。

国家统计局周四公布，1月居民消费价格指数(CPI) 同比上涨1.8%，创五个月新高；工业生产者出厂价格指数(PPI) 同比下跌5.3%，降幅为七个月来最小。