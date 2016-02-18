修正-台湾股市：收高1.22%随美股大涨，价量皆扬反弹气势不差

(内文第一段中应为“周四”，非“周三”)

路透台北2月18日 - 台湾股市周四收高1.22%，跟随美股上日大涨，并站上半年线的支撑。分析师指出，台股量增价扬，反弹气势还不差，后续有挑战8,500点的可能。

台湾加权股价指数 收涨1.22%,至8,314.67点；今日成交初值 为940.48亿台币，上交易日修正后为849.73亿。台股的半年线目前位于8,250点附近，今日强势站上。

元大投顾市场研究部经理薛舜日表示，台股目前反弹遇到去年12月8,350点左右的平台水位，估计量能仍须进一步放大才能有强势突破的可能，因去年12月曾有单日1,300余亿的成交量。

〞今天成交量略增，算是强势的反弹，不过低接买盘有、但追高没有，要继续上攻不太容易，〞薛舜日说。

他并表示，观察近期营收公布的情况，电子股中的工业电脑和网通族群表现不错，台积电 公布的第一季展望营收也不差。不过进入2月长假，估计营收会较弱一点，可能要和1月加起来，和去年相比才看得出整体营收表现如何。

全球晶圆代工大厂--台积电 周三晚间发布重大讯息更新第一季的财务预测指出，预估第一季营收将上修至2,010亿台币-2,030亿台币之间，但因台南震灾影响，毛利率和营益率走低。

分析师也认为，经过上日台指期结算之后，今日外资在市场表现估计沈寂一点，但外资目前仍抱有多单三万口，若国际股市表现不差，不排除外资仍将续加码台股。

针对台股短线走势，分析师认为，目前台股已站上季线和半年线，若是外资能够续加码，不排除可上看8,500点。