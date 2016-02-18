版本:
中国
亚洲 | 2016年 2月 18日 星期四 15:06 BJT

台湾债市：指标五/10年公债殖利率收盘不同调，冷10年券买气稍强

* 指标五年和10年公债收盘走向不同

* 公债附买回利率只见缓下，引发五年券卖压

* 10年券发行前殖利率明日看0.82-0.86%

路透台北2月18日 - 台湾指标公债殖利率10年105/4期 周四发行前交易殖利率收小跌，但五年104/13期 小升。交易员指出，台股走高令债市多头稍有离场，但冷10年券104/12期殖利率逢高买盘坚实，激励指标券多头较踊跃。

他们表示，农历年后通货回笼，但是公债附买回利率并未如预期随着资金转为宽裕而快速走弱，只维持缓慢步伐下行，使得多头不耐，卖压较明显。至于10年期公债冷券则见投资盘如票券商和银行入场，后市较偏多。

〞极短端下不去，难免压缩五年券的空间，〞一位大型证券商交易员表示。

货币市场中，周四证券商成交的短天期公债RP利率主要成交在0.33-0.35%，上日在0.34-0.35%。

台湾股市周四收高1.22%，跟随美股上日大涨，并站上半年线的支撑。分析师指出，台股量增价扬，反弹气势还不差，后续有挑战8,500点的可能。

**10年冷券买气不差**

至于10年券方面，交易员表示，因冷10年券104/12期 公债殖利率走高0.90%附近，即见买盘守在此间水位，虽未向下追低，但是逢高的买盘还不差。

他们并称，指标10年券105/4期的空单量目前也累积近百亿的水准，今日殖利率因冷券上不去，也使得殖利率逢高有守，终场反向收低。

一位票券商交易员说，〞收益愈高愈好拿，长的也会拿，0.826%不难，很快就到了，〞

只不过，目前10年指标券殖利率仍离历史低位0.8260%不远，相较银行一年期定存利率还在1.2%以上，银行和投资盘能否接受这个利率仍在未定之天，标债结果如何可能比较难掌握。

交易员预估，明日10年券105/4期发行前交易殖利率区间在0.82-0.86%，五年公债104/13期殖利率区间在0.48-0.53%。

收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年 期别 (基点) (亿台币) 期 5 104/13 +0.50 0.5200% 0.5200-0.5200% 0.5 10 105/4 -0.37 0.8580% 0.8550-0.8775% 136.5

浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选

浏览《台湾重要政经日程》，请点选 30 104/11 没有成交 20 104/14 没有成交 10 105/4 0.8580%

5 104/13 0.5200%

3 104/1 没有成交

2 104/10 没有成交 (完) (记者 高洁如; 审校 张喜良)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐