台湾债市：指标五/10年公债殖利率收盘不同调，冷10年券买气稍强

达沃斯论坛：日央行总裁黑田称密切关注特朗普上任后实施何种政策
在谈及日本时，黑田东彦表示，日本本财年以及下一财年经济增长可能在1.5%左右，称自安倍晋三2012年末上任这四年来，经济状况已经大幅改善。
* 指标五年和10年公债收盘走向不同
* 公债附买回利率只见缓下，引发五年券卖压
* 10年券发行前殖利率明日看0.82-0.86%
路透台北2月18日 - 台湾指标公债殖利率10年105/4期 周四发行前交易殖利率收小跌，但五年104/13期 小升。交易员指出，台股走高令债市多头稍有离场，但冷10年券104/12期殖利率逢高买盘坚实，激励指标券多头较踊跃。
他们表示，农历年后通货回笼，但是公债附买回利率并未如预期随着资金转为宽裕而快速走弱，只维持缓慢步伐下行，使得多头不耐，卖压较明显。至于10年期公债冷券则见投资盘如票券商和银行入场，后市较偏多。
〞极短端下不去，难免压缩五年券的空间，〞一位大型证券商交易员表示。
货币市场中，周四证券商成交的短天期公债RP利率主要成交在0.33-0.35%，上日在0.34-0.35%。
台湾股市周四收高1.22%，跟随美股上日大涨，并站上半年线的支撑。分析师指出，台股量增价扬，反弹气势还不差，后续有挑战8,500点的可能。
**10年冷券买气不差**
至于10年券方面，交易员表示，因冷10年券104/12期 公债殖利率走高0.90%附近，即见买盘守在此间水位，虽未向下追低，但是逢高的买盘还不差。
他们并称，指标10年券105/4期的空单量目前也累积近百亿的水准，今日殖利率因冷券上不去，也使得殖利率逢高有守，终场反向收低。
一位票券商交易员说，〞收益愈高愈好拿，长的也会拿，0.826%不难，很快就到了，〞
只不过，目前10年指标券殖利率仍离历史低位0.8260%不远，相较银行一年期定存利率还在1.2%以上，银行和投资盘能否接受这个利率仍在未定之天，标债结果如何可能比较难掌握。
交易员预估，明日10年券105/4期发行前交易殖利率区间在0.82-0.86%，五年公债104/13期殖利率区间在0.48-0.53%。
收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年 期别 (基点) (亿台币) 期 5 104/13 +0.50 0.5200% 0.5200-0.5200% 0.5 10 105/4 -0.37 0.8580% 0.8550-0.8775% 136.5
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浏览《台湾重要政经日程》，请点选 30 104/11 没有成交 20 104/14 没有成交 10 105/4 0.8580%
5 104/13 0.5200%
3 104/1 没有成交
2 104/10 没有成交 (完) (记者 高洁如; 审校 张喜良)
在谈及日本时，黑田东彦表示，日本本财年以及下一财年经济增长可能在1.5%左右，称自安倍晋三2012年末上任这四年来，经济状况已经大幅改善。
ICBM：洲际弹道导弹 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
* 美国公布强劲数据后美元上涨 * 欧洲央行总裁德拉吉记者会后欧元下滑，之后反弹 * 美元兑加元和日圆守住涨幅 (新增收盘汇率表格) 路透纽约1月19日 - 美元兑多数主要货币周四上涨，因强劲的就业和楼市数据证实美国 经济成长强劲，但美元兑欧元下滑。 在欧洲央行总裁德拉吉记者会后欧元一度走软，德拉吉指出，通胀压力不大，欧洲需要 进一步货币政策的扶助。 欧洲央行宣布维持负利率政策，并继续创纪录的购买资产步幅，以刺激低迷的经济成长 。 在德拉吉讲话期间，欧元兑美元 曾跌穿1.06美元，德拉吉指欧元区经济复苏“受 到结构性改革步伐迟滞的拖累”，称仍需要“非常大规模”的货币政策刺激措施。 随着投资人认真分析德拉吉的声明，并认识到政策并未改变后，欧元反弹。纽约尾盘， 欧元兑美元升0.25%，报1.0658美元。 “都是被德拉吉吓的，”Merk Hard Currency Fund总裁兼投资组合经理人Axel Merk称 ，“他用他的信誉令欧元跌了几个小时。依我看，这是目光短浅的