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亚洲 | 2016年 2月 18日 星期四 13:57 BJT

《全球汇市》油价上涨提振加元等商品货币走高，美元走势受抑

“我们仍预期美联储6月将再度升息，这将持续利好美元。”

美元兑欧元 变动不大，报1.1132美元，仅一周之前，欧元曾触及三个半月高点1.1377美元。

美元指数 几近持平，报在96.804。

纽约 当日 今年来 2015年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.1141 1.1127 +0.13 +2.59 1.0860

美元/日圆 113.89 114.08 -0.17 -5.33 120.30

欧元/日圆 126.89 126.91 -0.02 -2.74 130.47

美元/瑞郎 0.9907 0.9919 -0.12 -1.11 1.0018

英镑/美元 1.4300 1.4294 +0.04 -2.97 1.4738

美元/加元 1.3655 1.3667 -0.09 -1.33 1.3839

美元/离岸人民币 6.5203 6.5225 -0.03 -0.73 6.5680

澳元/美元 0.7159 0.7182 -0.32 -1.59 0.7275

新西兰元/美元 0.6651 0.6626 +0.38 -2.55 0.6825

澳元/日圆 81.510 81.930 -0.51 -6.97 87.620

新西兰元/日圆 75.840 75.630 +0.28 -7.49 81.980

英镑/日圆 162.89 163.07 -0.11 -8.09 177.22

澳元/新西兰元 1.0756 1.0821 -0.60 +0.86 1.0664

附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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