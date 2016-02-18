《全球汇市》油价上涨提振加元等商品货币走高，美元走势受抑

重温稿-中国个股：国海证券公布伪造印章事件处置方案，共承担债券面值167.8亿元
路透北京1月19日 - 陷入伪造印章并私签债券交易协议的国海证券 周四发布复牌公告称，公司与事涉机构达成处置方案，国海共承担债券面值167.8亿元人民币。
“我们仍预期美联储6月将再度升息，这将持续利好美元。”
美元兑欧元 变动不大，报1.1132美元，仅一周之前，欧元曾触及三个半月高点1.1377美元。
美元指数 几近持平，报在96.804。
纽约 当日 今年来 2015年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.1141 1.1127 +0.13 +2.59 1.0860
美元/日圆 113.89 114.08 -0.17 -5.33 120.30
欧元/日圆 126.89 126.91 -0.02 -2.74 130.47
美元/瑞郎 0.9907 0.9919 -0.12 -1.11 1.0018
英镑/美元 1.4300 1.4294 +0.04 -2.97 1.4738
美元/加元 1.3655 1.3667 -0.09 -1.33 1.3839
美元/离岸人民币 6.5203 6.5225 -0.03 -0.73 6.5680
澳元/美元 0.7159 0.7182 -0.32 -1.59 0.7275
新西兰元/美元 0.6651 0.6626 +0.38 -2.55 0.6825
澳元/日圆 81.510 81.930 -0.51 -6.97 87.620
新西兰元/日圆 75.840 75.630 +0.28 -7.49 81.980
英镑/日圆 162.89 163.07 -0.11 -8.09 177.22
澳元/新西兰元 1.0756 1.0821 -0.60 +0.86 1.0664
附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 (编译/审校 李春喜/王兴亚/张若琪)
路透北京1月19日 - 陷入伪造印章并私签债券交易协议的国海证券 周四发布复牌公告称，公司与事涉机构达成处置方案，国海共承担债券面值167.8亿元人民币。
在谈及日本时，黑田东彦表示，日本本财年以及下一财年经济增长可能在1.5%左右，称自安倍晋三2012年末上任这四年来，经济状况已经大幅改善。
ICBM：洲际弹道导弹 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选