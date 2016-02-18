中国货币市场：资金保持宽松回购利率小跌，短期流动性偏乐观

路透北京2月18日 - 中国银行间市场周四主要回购利率继续小幅回落。交易员称，资金面维持宽松，大行和非银机构资金融出积极；尽管央行公开市场今日净回笼规模稍大，但未对市场造成影响，且加上央行今日开展MLF操作的消息，让机构对短期流动性局面保持乐观预期。

他们并称，下周仍有两波较大规模逆回购到期，但预计央行仍会适时调整操作节奏加以应对；而早盘有关中期借贷（MLF）询量的消息，表明央行维稳姿态未变，短期资金面料仍保持偏松态势。

“总体还是挺宽松的，供给非常充足，大行融出量比较大，七天以内的资金都出，基金和券商等非银机构都在出七天以上的资金。一个月（期限）以内的资金供给都挺大的。”华南一基金交易员说。

她并称，今日公开市场净回笼未有影响，关注下周规模较大逆回购到期当日情况，但预计央行会相机以对，目前机构对短期流动性担忧不大。

中国央行公开市场今日进行了800亿元人民币的逆回购操作，期限七天。据此计算，今日单日净回笼2,900亿元。据路透统计，仅逆回购一项，本周共有5,950亿元到期，意味着等量资金将被动回收，其中今日到期量为3,700亿元。

“节后资金一直比较宽松，虽然每日逆回购未完全对冲到期，但没什么影响，而且今天还有央行MLF询量的消息。”华南一券商交易员称，“节前大家还是有点小紧张，但现在来看央行态度很明确，而且还下调了MLF利率，大家在预期上还是挺乐观的。”

尽管中国央行暂时放缓了降准降息的全面宽松政策步伐，但定向宽松举措仍接连出招。三位消息人士周四透露，中国央行今日就中期借贷便利（MLF）操作向部分银行询量，在本次询量中央行并下调了MLF利率，其中六个月期降至2.85%，一年期降至3.00%。

中国国家统计局周四公布，1月居民消费价格指数(CPI) 同比上涨1.8%，创五个月新高；工业生产者出厂价格指数(PPI)[CNPPI=ECI同比下跌5.3%，降幅为七个月来最小。

以下为主要货币市场利率报价:

北京时间13:58 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 1.9171 1.9351 -1.80

七天 2.2545 2.2905 -3.60

14天 2.4653 2.5065 -4.12

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 2.4050 0.7300 +167.50

七天 1.7000 1.9000 -20.00

14天 1.7600 2.0000 -24.00

回购定盘利率

其中:隔夜 1.9300 1.9600 -3.00

七天 2.3500 2.3700 -2.00

14天 2.5400 2.5400 +0.00

Shibor

其中:隔夜 1.9510 1.9680 -1.70

七天 2.2850 2.2970 -1.20

三个月 3.0040 3.0140 -1.00