国际油市：原油期货攀升，因伊朗支持产量冻结计划

修正-欧洲股市：微幅收低，Zodiac Aerospace获收购后股价暴涨
路透伦敦/米兰1月19日 - 欧洲股市周四下滑，但法国航空座椅生产商Zodiac Aerospace 获Safran 提出以90亿美元收购后股价暴涨22.8%。
“首先，因减产所致的价格上扬，一定要抵销跌幅--减产必须有其意义--其充分的程度必须足以令价格达到相当程度的回升。而且必须各方、也就是所有主要产油国都必须参与其中。这将很难达成，”他表示。
0555 GMT，布兰特原油 上涨0.42美元至每桶34.92美元；上日收升7.2%，盘中一度触及日高34.99美元。
美国原油 上涨0.50美元，报每桶31.16美元；上日收高5.6%，盘中触及31.49高点。
Spooner表示，随着交易商与投资者对压抑产出成长以及可能减产的消息与传言做出反应，油价可能仍将持续波动。
根据美国石油协会(API)数据，上周美国原油库存意外下滑330万桶至4.991亿桶，也为油价提供支撑。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 艾茂林/陈宗琦；审校 王兴亚/高琦)
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在谈及日本时，黑田东彦表示，日本本财年以及下一财年经济增长可能在1.5%左右，称自安倍晋三2012年末上任这四年来，经济状况已经大幅改善。