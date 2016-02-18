国际油市：原油期货攀升，因伊朗支持产量冻结计划

“首先，因减产所致的价格上扬，一定要抵销跌幅--减产必须有其意义--其充分的程度必须足以令价格达到相当程度的回升。而且必须各方、也就是所有主要产油国都必须参与其中。这将很难达成，”他表示。

0555 GMT，布兰特原油 上涨0.42美元至每桶34.92美元；上日收升7.2%，盘中一度触及日高34.99美元。

美国原油 上涨0.50美元，报每桶31.16美元；上日收高5.6%，盘中触及31.49高点。

Spooner表示，随着交易商与投资者对压抑产出成长以及可能减产的消息与传言做出反应，油价可能仍将持续波动。

根据美国石油协会(API)数据，上周美国原油库存意外下滑330万桶至4.991亿桶，也为油价提供支撑。(完)

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