欧洲经济指标预测--2月19日-2月26日****

标题新闻：若乌拉尔油价今年均值达55美元，则俄罗斯可以开始重建财政储备并抑制卢布上涨－文件
以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
以下为欧洲近期预定公布的重要经济数据及活动日程：
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
2月15日当周
2月19日(五)
0700 德国生产者物价指数(PPI)(较前月) 1月 -0.3% -0.5%
(较上年同期) -2.0% -2.3%
0930 英国公共部门净借款(亿英镑) 1月 负139.5 68.71
收支短差(亿英镑) -- 81.31
0930 英国零售销售(较前月) 1月 +0.8% -1.0%
(较上年同期) +3.6% +2.6%
1500 欧元区消费者信心指数 2月初值 负6.70 负6.3
2月22日当周
2月22日(一)
0800 法国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 2月初值 -- 50.0
服务业PMI -- 50.3
综合PMI -- 50.2
0815 瑞士生产者/进口物价(较前月) 1月 -- -0.4%
(较上年同期) -- -5.5%
0830 德国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 2月初值 52.0 52.3
服务业PMI 54.7 55.0
综合PMI -- 54.5
0900 意大利消费者物价指数(CPI)(较前月) 1月终值 -- -0.2%
(较上年同期) -- +0.3%
消费者物价调合指数(HICP)(较前月) -- -2.2%
(较上年同期) -- +0.4%
0900 欧元区Markit制造业采购经理人指数(PMI) 2月初值 52.0 52.3
服务业PMI 53.4 53.6
综合PMI 53.3 53.6
2月23日(二)
0700 德国GDP(较前季) 第四季修正值 +0.3% +0.3%
(较上年同期) +1.8% +2.1%
0745 法国企业景气指数 2月 -- 102
0900 德国IFO企业景气判断指数 2月 106.8 107.3
企业现况指数 112.0 112.5
企业预期指数 102.0 102.4
2月24日(三)
0700 瑞士瑞银消费指标 1月 -- 1.62
0745 法国消费者信心指数 2月 -- 97
0900 意大利经季节调整工业订单(较前月) 12月 -- +1.60%
未经季节调整工业订单(较上年同期) -- +12.1%
0900 意大利经季节调整工业销售(较前月) 12月 -- -1.10%
未经季节调整工业销售(较上年同期) -- +0.80%
0930 英国银行业者协会(BBA)抵押贷款批准件数(千件) 1月 -- 43.975
2月25日(四)
0700 德国Gfk消费者信心指数 3月 9.3 9.4
0700 德国消费者物价调合指数(HICP)(较前月) 1月终值 -- -1.0%
(较上年同期) +0.4% +0.4%
0815 瑞士工业订单(较上年同期) 第四季 -- -5.1%
0900 欧元区M3货供额(年增率) 1月 -- +4.7%
对家庭贷款 -- +1.4%
对非金融企业贷款 -- +0.3%
0900 意大利企业信心 2月 -- 103.2
0900 意大利消费者信心 2月 -- 118.9
0930 英国国内生产总值(GDP)(较前季) 第四季修正值 -- +0.5%
(较上年同期) -- +1.9%
0930 英国企业投资(较前季) 第四季初值 -- +2.2%
(较上年同期) -- +5.8%
1000 欧元区通胀率(较前月) 1月终值 -- 持平
(较上年同期) +0.4% +0.4%
1000 意大利经季节调整零售销售(较前月) 12月 -- +0.30%
未经季节调整零售销售(较上年同期) 12月 -- -0.10%
1100 意大利对非欧盟贸易收支(亿欧元) 1月初值 -- 59.1
2月25-29日
0700 德国实质零售销售(较前月) 1月 -- -0.2%
(较上年同期) -- +1.5%
2月25-3月1日
0700 德国进口物价(较前月) 1月 -- -1.2%
(较上年同期) -- -3.1%
2月26日(五)
0745 法国消费者物价调和指数(HICP)(较上年同期) 2月初值 -- +0.4%
0745 法国消费者支出(较前月) 1月 -- +0.7%
0745 法国国内生产总值(GDP)(较前季) 第四季终值 -- +0.2%
0745 法国生产者物价指数(PPI)(较前月) 1月 -- -1.2%
0815 瑞士非农就业岗位(万) 第四季 -- 424.4
0900 意大利薪资通胀(较前月) 1月 -- 持平
(较上年同期) -- +1.3%
1000 欧元区企业景气指数 2月 -- 正0.29
经济景气指数 正104.6 正105.0
工业景气指数 负3.5 负3.2
服务业景气指数 正11.5 正11.6
消费者信心指数 -- 负6.3
消费者通胀预期指数 -- 正2.3
生产者通胀预期指数 -- 负4.2
1300 德国消费者物价指数(CPI)(较前月) 2月初值 +0.4% -0.8%
(较上年同期) +0.3% +0.5%
消费者物价调合指数(HICP)(较前月) -- --
(较上年同期) +0.2% --
(完)
***提取相关资料，请点选下列代码连结
以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
路透1月19日 - 纽约梅隆银行 周四公布，第四季获利增长29.0 4%，因支出下降和净利率营收上升。总营收上升1.75%，至37.9亿美元， 但不及分析师预期的38.5亿美元。 纽约梅隆银行周四盘初下跌2.8%，报44.94美元。(完) ****查阅相关新闻或页面，请点选下列代码连结**** 美国股市 标准普尔主要分类指数 <0#.G SPMAJOR> 美股盘前/盘后 美股一周展望 Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股 Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股 Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股 美股业绩公布日程 中港台企业ADR报价一览表 [ CTMT/CN] 股市新闻 加拿大股市报导 欧洲股市报
路透1月19日 - Panasonic 计划将其与特斯拉汽车 的合作自电池领域延伸至自动驾驶技术。Panasonic当前将关注焦点转向至汽车业务。