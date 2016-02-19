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市场报道 | 2016年 2月 19日 星期五 08:36 BJT

****欧洲经济指标预测--2月19日-2月26日****

以下为欧洲近期预定公布的重要经济数据及活动日程：

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

2月15日当周

2月19日(五)

0700 德国生产者物价指数(PPI)(较前月) 1月 -0.3% -0.5%

(较上年同期) -2.0% -2.3%

0930 英国公共部门净借款(亿英镑) 1月 负139.5 68.71

收支短差(亿英镑) -- 81.31

0930 英国零售销售(较前月) 1月 +0.8% -1.0%

(较上年同期) +3.6% +2.6%

1500 欧元区消费者信心指数 2月初值 负6.70 负6.3

2月22日当周

2月22日(一)

0800 法国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 2月初值 -- 50.0

服务业PMI -- 50.3

综合PMI -- 50.2

0815 瑞士生产者/进口物价(较前月) 1月 -- -0.4%

(较上年同期) -- -5.5%

0830 德国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 2月初值 52.0 52.3

服务业PMI 54.7 55.0

综合PMI -- 54.5

0900 意大利消费者物价指数(CPI)(较前月) 1月终值 -- -0.2%

(较上年同期) -- +0.3%

消费者物价调合指数(HICP)(较前月) -- -2.2%

(较上年同期) -- +0.4%

0900 欧元区Markit制造业采购经理人指数(PMI) 2月初值 52.0 52.3

服务业PMI 53.4 53.6

综合PMI 53.3 53.6

2月23日(二)

0700 德国GDP(较前季) 第四季修正值 +0.3% +0.3%

(较上年同期) +1.8% +2.1%

0745 法国企业景气指数 2月 -- 102

0900 德国IFO企业景气判断指数 2月 106.8 107.3

企业现况指数 112.0 112.5

企业预期指数 102.0 102.4

2月24日(三)

0700 瑞士瑞银消费指标 1月 -- 1.62

0745 法国消费者信心指数 2月 -- 97

0900 意大利经季节调整工业订单(较前月) 12月 -- +1.60%

未经季节调整工业订单(较上年同期) -- +12.1%

0900 意大利经季节调整工业销售(较前月) 12月 -- -1.10%

未经季节调整工业销售(较上年同期) -- +0.80%

0930 英国银行业者协会(BBA)抵押贷款批准件数(千件) 1月 -- 43.975

2月25日(四)

0700 德国Gfk消费者信心指数 3月 9.3 9.4

0700 德国消费者物价调合指数(HICP)(较前月) 1月终值 -- -1.0%

(较上年同期) +0.4% +0.4%

0815 瑞士工业订单(较上年同期) 第四季 -- -5.1%

0900 欧元区M3货供额(年增率) 1月 -- +4.7%

对家庭贷款 -- +1.4%

对非金融企业贷款 -- +0.3%

0900 意大利企业信心 2月 -- 103.2

0900 意大利消费者信心 2月 -- 118.9

0930 英国国内生产总值(GDP)(较前季) 第四季修正值 -- +0.5%

(较上年同期) -- +1.9%

0930 英国企业投资(较前季) 第四季初值 -- +2.2%

(较上年同期) -- +5.8%

1000 欧元区通胀率(较前月) 1月终值 -- 持平

(较上年同期) +0.4% +0.4%

1000 意大利经季节调整零售销售(较前月) 12月 -- +0.30%

未经季节调整零售销售(较上年同期) 12月 -- -0.10%

1100 意大利对非欧盟贸易收支(亿欧元) 1月初值 -- 59.1

2月25-29日

0700 德国实质零售销售(较前月) 1月 -- -0.2%

(较上年同期) -- +1.5%

2月25-3月1日

0700 德国进口物价(较前月) 1月 -- -1.2%

(较上年同期) -- -3.1%

2月26日(五)

0745 法国消费者物价调和指数(HICP)(较上年同期) 2月初值 -- +0.4%

0745 法国消费者支出(较前月) 1月 -- +0.7%

0745 法国国内生产总值(GDP)(较前季) 第四季终值 -- +0.2%

0745 法国生产者物价指数(PPI)(较前月) 1月 -- -1.2%

0815 瑞士非农就业岗位(万) 第四季 -- 424.4

0900 意大利薪资通胀(较前月) 1月 -- 持平

(较上年同期) -- +1.3%

1000 欧元区企业景气指数 2月 -- 正0.29

经济景气指数 正104.6 正105.0

工业景气指数 负3.5 负3.2

服务业景气指数 正11.5 正11.6

消费者信心指数 -- 负6.3

消费者通胀预期指数 -- 正2.3

生产者通胀预期指数 -- 负4.2

1300 德国消费者物价指数(CPI)(较前月) 2月初值 +0.4% -0.8%

(较上年同期) +0.3% +0.5%

消费者物价调合指数(HICP)(较前月) -- --

(较上年同期) +0.2% --

(完)

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