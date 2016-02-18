新兴汇市：马币领涨新兴亚币，受油价延续反弹态势提振

重温稿-中国个股：国海证券公布伪造印章事件处置方案，共承担债券面值167.8亿元
路透北京1月19日 - 陷入伪造印章并私签债券交易协议的国海证券 周四发布复牌公告称，公司与事涉机构达成处置方案，国海共承担债券面值167.8亿元人民币。
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全部现汇报价 (编译 刘秀红/孙茉莉/郑茵 审校 张涛/艾茂林/高琦)
路透北京1月19日 - 陷入伪造印章并私签债券交易协议的国海证券 周四发布复牌公告称，公司与事涉机构达成处置方案，国海共承担债券面值167.8亿元人民币。
在谈及日本时，黑田东彦表示，日本本财年以及下一财年经济增长可能在1.5%左右，称自安倍晋三2012年末上任这四年来，经济状况已经大幅改善。
ICBM：洲际弹道导弹 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选