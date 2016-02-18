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亚洲 | 2016年 2月 18日 星期四 14:44 BJT

新兴汇市：马币领涨新兴亚币，受油价延续反弹态势提振

亚洲 当日 今年以来 2015年

最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价

日圆 113.79 114.10 +0.27 +5.72 120.30

坡元 1.4032 1.4031 -0.01 +1.02 1.4175

台币 33.258 33.505 +0.74 -0.58 33.066

韩元 1228.55 1227.10 -0.12 -4.36 1174.95

泰铢 35.55 35.61 +0.17 +1.32 36.02

菲律宾披索 47.56 47.67 +0.24 -1.38 46.90

印尼卢比 13450.00 13505.00 +0.41 +2.49 13785.00

印度卢比 68.47 68.47 +0.00 -3.39 66.15

马币 4.1670 4.2170 +1.20 +2.95 4.2900

人民币 6.5166 6.5290 +0.19 -0.38 6.4921

(完)

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全部现汇报价 (编译 刘秀红/孙茉莉/郑茵 审校 张涛/艾茂林/高琦)

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