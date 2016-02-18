中国新债：国开行下周二招标发至多260亿四期债，期限一、三、五和七年

金砖国家：1月19日股汇市收盘纵览
路透1月20日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币1月19日(周四)走势纵览。
路透上海2月18日 - 中国国家开发银行 周四公告，将于下周二(23日)招标发行四期固息债，总额不超过260亿元人民币，期限包括一、三、五和七年。
上述四期债中，七年品种为新发债，其余三期均为增发债。其中一年和五年期为今年第四期 和第六期 的增发债，票面利率2.29%及2.96%；三年为2015年23期 增发债，票面利率为2.98%。
具体发行条款如下：
2016年第四期、2015年第23期、2016年第六期增发债及2016年第七期新发债
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发行上限 1/3年：60亿元；5/7年：70亿元
期限/计息方式 1/3/5/7年固息
招标时间 1/3/5年：2月23日9:30-10:30；7年：2月23日9:30-11:20
招标方式 单一价格/利率(荷兰式)
缴款日 2/25
起息日 1年：1/25；3年：2015/11/4
5年：2/18；7年：2/25
分销期 2/24-2/25
上市日 2/29
基本承销额 不设立
付息频率 按年
发行人增发权利 保留
承揽费 1年无；3年0.05%；5/7年0.10%
----------------------------------------------------------------------(完)
参看详情，可点选中国债券信息网 here (发稿 吴芳；审校 张喜良)
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路透北京1月19日 - 陷入伪造印章并私签债券交易协议的国海证券 周四发布复牌公告称，公司与事涉机构达成处置方案，国海共承担债券面值167.8亿元人民币。
在谈及日本时，黑田东彦表示，日本本财年以及下一财年经济增长可能在1.5%左右，称自安倍晋三2012年末上任这四年来，经济状况已经大幅改善。