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亚洲 | 2016年 2月 18日 星期四 14:55 BJT

中国新债：国开行下周二招标发至多260亿四期债，期限一、三、五和七年

路透上海2月18日 - 中国国家开发银行 周四公告，将于下周二(23日)招标发行四期固息债，总额不超过260亿元人民币，期限包括一、三、五和七年。

上述四期债中，七年品种为新发债，其余三期均为增发债。其中一年和五年期为今年第四期 和第六期 的增发债，票面利率2.29%及2.96%；三年为2015年23期 增发债，票面利率为2.98%。

具体发行条款如下：

2016年第四期、2015年第23期、2016年第六期增发债及2016年第七期新发债

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发行上限 1/3年：60亿元；5/7年：70亿元

期限/计息方式 1/3/5/7年固息

招标时间 1/3/5年：2月23日9:30-10:30；7年：2月23日9:30-11:20

招标方式 单一价格/利率(荷兰式)

缴款日 2/25

起息日 1年：1/25；3年：2015/11/4

5年：2/18；7年：2/25

分销期 2/24-2/25

上市日 2/29

基本承销额 不设立

付息频率 按年

发行人增发权利 保留

承揽费 1年无；3年0.05%；5/7年0.10%

----------------------------------------------------------------------(完)

参看详情，可点选中国债券信息网 here (发稿 吴芳；审校 张喜良)

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