中国新债：国开行下周二招标发至多260亿四期债，期限一、三、五和七年

路透上海2月18日 - 中国国家开发银行 周四公告，将于下周二(23日)招标发行四期固息债，总额不超过260亿元人民币，期限包括一、三、五和七年。

上述四期债中，七年品种为新发债，其余三期均为增发债。其中一年和五年期为今年第四期 和第六期 的增发债，票面利率2.29%及2.96%；三年为2015年23期 增发债，票面利率为2.98%。