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亚洲 | 2016年 2月 18日 星期四 15:00 BJT

《汇市简讯》欧洲盘初：油价延续涨势，为风险偏好带来支撑

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* 美元/日圆跌0.23%，欧元/美元涨0.16%，澳元/美元跌0.47%，新西兰元/美元涨0.2%

* 美元/人民币在岸市场汇率跌0.17%，美元/马币跌1.01%，美元/韩元持平，美元/印尼卢比跌0.41%

* E-迷你标普500指数期货涨0.13%，日经指数涨2.28%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨1.59%，美国指标公债收益率报1.80%，西德克萨斯中质油(WTI)涨1.63%

* 美国圣路易斯联储总裁布拉德称美国远未达到需考虑负利率的地步

* 日本1月出口同比降幅为逾六年最大，贸易收支变逆差 (完)

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全部现汇报价 (编译 刘秀红；审校 高琦)

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