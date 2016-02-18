《汇市简讯》欧洲盘初：油价延续涨势，为风险偏好带来支撑

重温稿-中国个股：国海证券公布伪造印章事件处置方案，共承担债券面值167.8亿元
路透北京1月19日 - 陷入伪造印章并私签债券交易协议的国海证券 周四发布复牌公告称，公司与事涉机构达成处置方案，国海共承担债券面值167.8亿元人民币。
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* 美元/日圆跌0.23%，欧元/美元涨0.16%，澳元/美元跌0.47%，新西兰元/美元涨0.2%
* 美元/人民币在岸市场汇率跌0.17%，美元/马币跌1.01%，美元/韩元持平，美元/印尼卢比跌0.41%
* E-迷你标普500指数期货涨0.13%，日经指数涨2.28%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨1.59%，美国指标公债收益率报1.80%，西德克萨斯中质油(WTI)涨1.63%
* 美国圣路易斯联储总裁布拉德称美国远未达到需考虑负利率的地步
* 日本1月出口同比降幅为逾六年最大，贸易收支变逆差 (完)
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全部现汇报价 (编译 刘秀红；审校 高琦)
路透北京1月19日 - 陷入伪造印章并私签债券交易协议的国海证券 周四发布复牌公告称，公司与事涉机构达成处置方案，国海共承担债券面值167.8亿元人民币。
在谈及日本时，黑田东彦表示，日本本财年以及下一财年经济增长可能在1.5%左右，称自安倍晋三2012年末上任这四年来，经济状况已经大幅改善。
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