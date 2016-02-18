国际油市：韩国柴油需求渐升，料将使本国柴油出口放缓

路透新加坡/首尔2月18日 - 随着韩国国内柴油需求逐渐上升，该国柴油出口步伐料将放缓，给供应过剩导致裂解价差低迷的亚洲地区带来一线曙光。

韩国柴油汽车销量以及货运业务使用量增长，激发了国内对柴油的需求，而鼓励柴油出租车的补贴政策可能会进一步提振今年的柴油需求。

由于国内柴油需求增长，韩国2015年柴油出口增幅从上年的7%骤降至1%，而且今年有可能转为出口下降。据分析师估算，2016年韩国炼油商的柴油出口量料将减少2-3%。

贸易商称，韩国柴油出口的放缓可能会提振亚洲柴油裂解价差。在中国出口加大以及亚洲其它地区需求走疲影响下，亚洲柴油裂解价差在今年1月底降至六年最低。

据韩国国家石油公司(Korea National Oil Corp)数据，2015年韩国的柴油消费规模较上年攀升约8%，达到1.564亿桶左右，为至少五年来最大年度增幅。

FGE及BMI Research分析师称，今年韩国的柴油需求量预计将进一步增长1.5-4%。(完) (编译 刘秀红；审校 张明钧)