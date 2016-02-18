版本:
中国
亚洲 | 2016年 2月 18日 星期四 15:38 BJT

背景资料: 全球主要国家及地区最新指标利率一览表

美国联邦储备理事会(FED/美联储)1月26-27日会议记录显示，决策者上月担忧全球金融状况收紧可能拖累
美国经济，并考虑改变原先计划好的2016年升息路径。多数决策者仍预计将会继续升息，甚至讨论了是否有足
够的理据在1月采取行动，但在对全球风险进行了长时间的讨论后，他们表示，金融状况收紧的效果可能“基
本等同于”升息。 
    美国圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德称，虽然全球风险上升，但美国经济前景依然相当强劲，无需像欧
洲和日本一样需通过实施负利率来刺激增长。 他还称，在通胀预期下降和股市波动的时候继续升
息是“不明智的”。 
    明尼亚波利斯联邦储备银行总裁卡什卡利(Neel Kashkari)表示，美联储应维持利率处在宽松水准，以刺
激就业和推升通胀。    
    
    日本央行总裁黑田东彦周四表示，采取负利率并非直接着眼于打压日圆。他称，日本、美国和欧元区等较
大经济体的央行在指引货币政策时不以汇率为目标，因为货币政策对汇率走势的直接影响较弱。黑田东彦还称
，预计日本央行负利率政策的正面影响将逐渐扩散到经济和物价上。 
    
    墨西哥政府周三意外宣布升息和新的干预政策，并削减预算，对打压墨西哥披索的投机客发起攻击。在墨
西哥央行直接向银行业提供美元资金，随后出人意料地将指标利率上调50个基点至3.75%后，墨西哥披索兑美
元飙升约3%。这是墨西哥央行第一次在未告知市场该行委员会进行开会的情况下调整利率。 
    
  美国       联邦基金利率0.25%-0.5%         2015年12月16日升息25基点
             基本贴现率1.00%                2015年12月16日升25基点
  加拿大     隔夜拆款利率0.5%               2015年7月15日降25基点
  巴西       Selic利率14.25%                2015年7月29日升50基点
                                            
 亚洲
  日本       隔夜拆款利率目标0-0.10%        2010年10月5日从0.10%下调
             贴现率0.30%                    2008年12月19日降20基点
  中国       金融机构一年期存款利率1.5%     2015年10月23日降25基点
             一年期贷款利率4.35%            2015年10月23日降25基点
  台湾       重贴现率1.625%                 2015年12月17日降12.5基点
             担保放款融通利率2%             2015年12月17日降12.5基点
             短期融通利率3.875%             2015年12月17日降12.5基点
  香港       最优惠利率(P)5.00%**           2008年11月7日降25基点
             隔夜贴现窗利率0.75%            2015年12月17日升25基点
  韩国       基本利率(base rate)目标1.50%   2015年6月11日降25基点
  澳洲       隔夜拆款利率2.00%              2015年5月5日降25基点
  马来西亚   隔夜政策利率3.25%              2014年7月10日升25基点
  新西兰     官方指标利率2.50%              2015年12月10日降25基点
  泰国       一天期附买回利率1.50%          2015年4月29日降25基点
  菲律宾     隔夜借款利率4.0%               2014年9月11日升25基点
  印度       附买回利率6.75%                2015年9月29日降50基点
             附卖回利率5.75%                2015年9月29日降50基点
  印尼       指标利率7.25%                  2016年1月14日降25个基点
                                            
 欧洲
  欧元区     主要再融资利率0.05%            2014年9月4日降10基点
  英国       准备金利率0.5%                 2009年3月5日降50基点
             (Bank Rate paid on commercial bank reserves)
  瑞士       利率目标区间负1.25-负0.25%     2015年1月15日降50基点
  瑞典       附买回利率负0.5%               2016年2月11日降15基点
  丹麦       贷款利率0.05%                  2015年1月19日降15基点
             存单(CD)利率负0.75%            2015年2月5日降25基点
  挪威       指标利率0.75%                  2015年9月24日降25基点
  俄罗斯     指标一周期回购利率11%          2015年7月31日降50个基点
                                            
  非洲
  南非       附买回利率6.25%                2015年11月19日升25基点  
                                            
 *  以宣布日为准，多数变动于宣布翌日生效。
 ** 汇丰银行和恒生银行的最优惠利率为5.00%；渣打银行和东亚银行的最优惠利率为5
 .25%。(完)
 
 (整理 孙国玉；审校 高琦)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐