美国联邦储备理事会(FED/美联储)1月26-27日会议记录显示，决策者上月担忧全球金融状况收紧可能拖累 美国经济，并考虑改变原先计划好的2016年升息路径。多数决策者仍预计将会继续升息，甚至讨论了是否有足 够的理据在1月采取行动，但在对全球风险进行了长时间的讨论后，他们表示，金融状况收紧的效果可能“基 本等同于”升息。 美国圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德称，虽然全球风险上升，但美国经济前景依然相当强劲，无需像欧 洲和日本一样需通过实施负利率来刺激增长。 他还称，在通胀预期下降和股市波动的时候继续升 息是“不明智的”。 明尼亚波利斯联邦储备银行总裁卡什卡利(Neel Kashkari)表示，美联储应维持利率处在宽松水准，以刺 激就业和推升通胀。 日本央行总裁黑田东彦周四表示，采取负利率并非直接着眼于打压日圆。他称，日本、美国和欧元区等较 大经济体的央行在指引货币政策时不以汇率为目标，因为货币政策对汇率走势的直接影响较弱。黑田东彦还称 ，预计日本央行负利率政策的正面影响将逐渐扩散到经济和物价上。 墨西哥政府周三意外宣布升息和新的干预政策，并削减预算，对打压墨西哥披索的投机客发起攻击。在墨 西哥央行直接向银行业提供美元资金，随后出人意料地将指标利率上调50个基点至3.75%后，墨西哥披索兑美 元飙升约3%。这是墨西哥央行第一次在未告知市场该行委员会进行开会的情况下调整利率。 美国 联邦基金利率0.25%-0.5% 2015年12月16日升息25基点 基本贴现率1.00% 2015年12月16日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率14.25% 2015年7月29日升50基点 亚洲 日本 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.625% 2015年12月17日降12.5基点 担保放款融通利率2% 2015年12月17日降12.5基点 短期融通利率3.875% 2015年12月17日降12.5基点 香港 最优惠利率(P)5.00%** 2008年11月7日降25基点 隔夜贴现窗利率0.75% 2015年12月17日升25基点 韩国 基本利率(base rate)目标1.50% 2015年6月11日降25基点 澳洲 隔夜拆款利率2.00% 2015年5月5日降25基点 马来西亚 隔夜政策利率3.25% 2014年7月10日升25基点 新西兰 官方指标利率2.50% 2015年12月10日降25基点 泰国 一天期附买回利率1.50% 2015年4月29日降25基点 菲律宾 隔夜借款利率4.0% 2014年9月11日升25基点 印度 附买回利率6.75% 2015年9月29日降50基点 附卖回利率5.75% 2015年9月29日降50基点 印尼 指标利率7.25% 2016年1月14日降25个基点 欧洲 欧元区 主要再融资利率0.05% 2014年9月4日降10基点 英国 准备金利率0.5% 2009年3月5日降50基点 (Bank Rate paid on commercial bank reserves) 瑞士 利率目标区间负1.25-负0.25% 2015年1月15日降50基点 瑞典 附买回利率负0.5% 2016年2月11日降15基点 丹麦 贷款利率0.05% 2015年1月19日降15基点 存单(CD)利率负0.75% 2015年2月5日降25基点 挪威 指标利率0.75% 2015年9月24日降25基点 俄罗斯 指标一周期回购利率11% 2015年7月31日降50个基点 非洲 南非 附买回利率6.25% 2015年11月19日升25基点 * 以宣布日为准，多数变动于宣布翌日生效。 ** 汇丰银行和恒生银行的最优惠利率为5.00%；渣打银行和东亚银行的最优惠利率为5 .25%。(完) (整理 孙国玉；审校 高琦)