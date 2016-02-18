表格：外资在韩国股市买超933亿韩元

重温稿-中国个股：国海证券公布伪造印章事件处置方案，共承担债券面值167.8亿元
路透北京1月19日 - 陷入伪造印章并私签债券交易协议的国海证券 周四发布复牌公告称，公司与事涉机构达成处置方案，国海共承担债券面值167.8亿元人民币。
路透首尔2月18日 - 韩国证券交易所周四公布，截至0720GMT，外资在韩国股市买超933亿韩元。
以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)：
日期 外资 机构投资人 散户
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2月18日 93.3 129.9 -302.1
^2月17日 -19.6 69.4 -158.8
2月16日 85.8 83.7 -230.7
2月15日 -124.0 220.7 -124.1
2月12日 -297.8 428.7 -190.3
2月11日 -167.7 61.5 43.0
2月 5日 0.4 565.9 -152.7
2月 4日 149.8 170.3 -359.9
2月 3日 -190.5 -1.2 124.2
2月 2日 -30.0 -54.3 27.7
2月 1日 185.6 3.2 -239.3
1月29日 176.1 -65.2 -177.1
1月28日 -15.8 1,644.1 -102.9
1月27日 33.0 268.3 -303.6
1月26日 -188.8 -136.4 317.2
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本月以来 -314.7 1,677.8 -1,562.9
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今年以来 -3,280.9 4,815.1 -411.0
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注：^ 2月17日为修正后数据。(完)
路透北京1月19日 - 陷入伪造印章并私签债券交易协议的国海证券 周四发布复牌公告称，公司与事涉机构达成处置方案，国海共承担债券面值167.8亿元人民币。
在谈及日本时，黑田东彦表示，日本本财年以及下一财年经济增长可能在1.5%左右，称自安倍晋三2012年末上任这四年来，经济状况已经大幅改善。
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