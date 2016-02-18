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亚洲 | 2016年 2月 18日 星期四 15:29 BJT

表格：外资在韩国股市买超933亿韩元

路透首尔2月18日 - 韩国证券交易所周四公布，截至0720GMT，外资在韩国股市买超933亿韩元。

以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)：

日期 外资 机构投资人 散户

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2月18日 93.3 129.9 -302.1

^2月17日 -19.6 69.4 -158.8

2月16日 85.8 83.7 -230.7

2月15日 -124.0 220.7 -124.1

2月12日 -297.8 428.7 -190.3

2月11日 -167.7 61.5 43.0

2月 5日 0.4 565.9 -152.7

2月 4日 149.8 170.3 -359.9

2月 3日 -190.5 -1.2 124.2

2月 2日 -30.0 -54.3 27.7

2月 1日 185.6 3.2 -239.3

1月29日 176.1 -65.2 -177.1

1月28日 -15.8 1,644.1 -102.9

1月27日 33.0 268.3 -303.6

1月26日 -188.8 -136.4 317.2

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本月以来 -314.7 1,677.8 -1,562.9

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今年以来 -3,280.9 4,815.1 -411.0

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注：^ 2月17日为修正后数据。(完)

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