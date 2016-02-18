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亚洲 | 2016年 2月 18日 星期四 15:52 BJT

金属期市：伦铜微跌，因中国增长担忧削弱油价反弹的支撑力度

报告表示，矿商也已经减产，中国冶炼厂亦承诺第一季将抑制产量，这都为价格提供支撑。

0748GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 报每吨4,585.00美元，下跌0.09%。铜价目前距离逾一周高点不远，只要突破4,615美元的阻力位，就有可能引发技术性买盘。

上海期货交易所期铜合约 回吐稍早涨幅，收升0.1%，至每吨35,700元人民币(5,478美元)。

期锌 反弹逾1%，此前因本周庞大的库存令价格承压，但盘中交投清淡；期铅 收复上日下挫3%的部分跌幅。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 孙国玉/陈宗琦；审校 张明钧/于春红)

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