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亚洲 | 2016年 2月 18日 星期四 15:54 BJT

日本债市：短期利率下降助公债价格持坚，然五年券标售需求不旺

当日涨跌 上日

最新报价 (基点) 收市价

两年期公债 -0.190% -4.0 -0.150%

五年期公债 -0.150% -2.5 -0.125%

10年期公债 0.015% -3.0 0.045%

20年期公债 0.725% -1.0 0.735%

30年期公债 1.030% -0.5 1.035%

10年期公债期货 <0#JGB:> 151.38 +0.24 151.14

注1：公债期货涨跌为点数。

注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完)

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美债每日展望 欧元区公债市场

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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 孙国玉/刘秀红；审校 王洋)

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