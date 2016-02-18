日本债市：短期利率下降助公债价格持坚，然五年券标售需求不旺

达沃斯论坛：日央行总裁黑田称密切关注特朗普上任后实施何种政策
在谈及日本时，黑田东彦表示，日本本财年以及下一财年经济增长可能在1.5%左右，称自安倍晋三2012年末上任这四年来，经济状况已经大幅改善。
当日涨跌 上日
最新报价 (基点) 收市价
两年期公债 -0.190% -4.0 -0.150%
五年期公债 -0.150% -2.5 -0.125%
10年期公债 0.015% -3.0 0.045%
20年期公债 0.725% -1.0 0.735%
30年期公债 1.030% -0.5 1.035%
10年期公债期货 <0#JGB:> 151.38 +0.24 151.14
注1：公债期货涨跌为点数。
注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完)
美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告
美债每日展望 欧元区公债市场
美国现货公债 英国公债市场
日本公债市场 中国债市
台湾债市 利率或央行相关报导 [INT|CEN-CMN]
美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 孙国玉/刘秀红；审校 王洋)
在谈及日本时，黑田东彦表示，日本本财年以及下一财年经济增长可能在1.5%左右，称自安倍晋三2012年末上任这四年来，经济状况已经大幅改善。
ICBM：洲际弹道导弹 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
* 美国公布强劲数据后美元上涨 * 欧洲央行总裁德拉吉记者会后欧元下滑，之后反弹 * 美元兑加元和日圆守住涨幅 (新增收盘汇率表格) 路透纽约1月19日 - 美元兑多数主要货币周四上涨，因强劲的就业和楼市数据证实美国 经济成长强劲，但美元兑欧元下滑。 在欧洲央行总裁德拉吉记者会后欧元一度走软，德拉吉指出，通胀压力不大，欧洲需要 进一步货币政策的扶助。 欧洲央行宣布维持负利率政策，并继续创纪录的购买资产步幅，以刺激低迷的经济成长 。 在德拉吉讲话期间，欧元兑美元 曾跌穿1.06美元，德拉吉指欧元区经济复苏“受 到结构性改革步伐迟滞的拖累”，称仍需要“非常大规模”的货币政策刺激措施。 随着投资人认真分析德拉吉的声明，并认识到政策并未改变后，欧元反弹。纽约尾盘， 欧元兑美元升0.25%，报1.0658美元。 “都是被德拉吉吓的，”Merk Hard Currency Fund总裁兼投资组合经理人Axel Merk称 ，“他用他的信誉令欧元跌了几个小时。依我看，这是目光短浅的