国际油市：俄罗斯石油产量到2020-2025年可能比去年下降14%--能源部

重温稿-中国个股：国海证券公布伪造印章事件处置方案，共承担债券面值167.8亿元
路透北京1月19日 - 陷入伪造印章并私签债券交易协议的国海证券 周四发布复牌公告称，公司与事涉机构达成处置方案，国海共承担债券面值167.8亿元人民币。
路透莫斯科2月18日 - 俄罗斯能源部公布的一份“压力情境”报告认为，随着油价持续低迷同时石油公司削减资本支出，俄罗斯在2020-2025年期间石油产量可能从去年的5.34亿吨降至4.60亿吨。
能源部称，在该情境下设定2016-2017年油价将保持在每桶31-33美元，到2020年升至42美元。该部认为石油市场供需将继续呈现不对等的情况。
俄罗斯石油产量下降的趋势将持续至2020-2025年，此后几年也仅仅小幅上升。(完)
(编译 郑茵 审校 张明钧)
路透北京1月19日 - 陷入伪造印章并私签债券交易协议的国海证券 周四发布复牌公告称，公司与事涉机构达成处置方案，国海共承担债券面值167.8亿元人民币。
在谈及日本时，黑田东彦表示，日本本财年以及下一财年经济增长可能在1.5%左右，称自安倍晋三2012年末上任这四年来，经济状况已经大幅改善。
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