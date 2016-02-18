国际油市：俄罗斯石油产量到2020-2025年可能比去年下降14%--能源部

路透莫斯科2月18日 - 俄罗斯能源部公布的一份“压力情境”报告认为，随着油价持续低迷同时石油公司削减资本支出，俄罗斯在2020-2025年期间石油产量可能从去年的5.34亿吨降至4.60亿吨。

能源部称，在该情境下设定2016-2017年油价将保持在每桶31-33美元，到2020年升至42美元。该部认为石油市场供需将继续呈现不对等的情况。

俄罗斯石油产量下降的趋势将持续至2020-2025年，此后几年也仅仅小幅上升。(完)