全球金市：金价因股市攀升而下滑，不过仍守住1,200美元上方

升息步伐放缓将有助于提振黄金需求。黄金在2015年连续第三年下跌，因担心利率升高会损及黄金作为非孳息资产的吸引力。

0718 GMT，现货金 下滑0.2%至每盎司1,206.60美元。黄金周三上涨0.7%，暂时中止此前三日的连跌。

“由于全球经济不确定，且周三公布美联储会议记录相对立场温和，金价仍将在1,200美元上方得到支撑。”华侨银行分析师Barnabas Gan说道。

Gan认为，美联储在今年下半年升息的可能性高于上半年，金价届时将回吐一些涨幅。

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价格 变动 涨跌%

现货金 1206.6 -2.16 -0.18

现货银 15.21 -0.078 -0.51

现货铂金 937.05 -5.58 -0.59

现货钯金 512.2 0.95 0.19

COMEX期金 1207.2 -4.2 -0.35

COMEX期银 15.26 -0.117 -0.76 (完)

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