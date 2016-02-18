全球金市：金价因股市攀升而下滑，不过仍守住1,200美元上方

重温稿-中国个股：国海证券公布伪造印章事件处置方案，共承担债券面值167.8亿元
路透北京1月19日 - 陷入伪造印章并私签债券交易协议的国海证券 周四发布复牌公告称，公司与事涉机构达成处置方案，国海共承担债券面值167.8亿元人民币。
升息步伐放缓将有助于提振黄金需求。黄金在2015年连续第三年下跌，因担心利率升高会损及黄金作为非孳息资产的吸引力。
0718 GMT，现货金 下滑0.2%至每盎司1,206.60美元。黄金周三上涨0.7%，暂时中止此前三日的连跌。
“由于全球经济不确定，且周三公布美联储会议记录相对立场温和，金价仍将在1,200美元上方得到支撑。”华侨银行分析师Barnabas Gan说道。
Gan认为，美联储在今年下半年升息的可能性高于上半年，金价届时将回吐一些涨幅。
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价格 变动 涨跌%
现货金 1206.6 -2.16 -0.18
现货银 15.21 -0.078 -0.51
现货铂金 937.05 -5.58 -0.59
现货钯金 512.2 0.95 0.19
COMEX期金 1207.2 -4.2 -0.35
COMEX期银 15.26 -0.117 -0.76 (完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
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金属期市 LME库存变化 (编译 孙茉莉/高琦 审校 陈宗琦/于春红)
路透北京1月19日 - 陷入伪造印章并私签债券交易协议的国海证券 周四发布复牌公告称，公司与事涉机构达成处置方案，国海共承担债券面值167.8亿元人民币。
在谈及日本时，黑田东彦表示，日本本财年以及下一财年经济增长可能在1.5%左右，称自安倍晋三2012年末上任这四年来，经济状况已经大幅改善。
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