《路透晚报》--2月18日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--中国数据：1月通胀温和反弹，货币政策继续偏于宽松调节

受寒潮天气推动鲜菜鲜果价格上涨以及春节因素影响，中国2016年1月CPI同比上涨1.8%，涨幅上升至五个月高点。同样的因素可能推动2月CPI继续回升，但这种短期波动对全年影响有限，预计全年CPI温和回升、但仍在可控范围内。1月PPI同比下跌5.3%，降幅为七个月最小。

--中国数据：CPI启用新计算基期，业界呼吁增加权重及计算规则透明度

中国周四公布的1月居民消费价格指数(CPI)低于市场预期，重要原因之一是国家统计局今年开始使用新的CPI计算基期，并相应调整了各项类别的权重。宏观分析师因此呼吁，希望统计局尽快公布调整后的权重以及相应的计算规则，以增加市场对政策经济研究的准确性。

--中国经济：风险点是地方政府债务和金融风险，要增强财政金融协调--副财长

中国财政部副部长刘昆表示，今年宏观经济环境十分复杂，稳增长的压力仍在加大，客观上要求政府保持较高支出规模，并着力降低市场主体的投资和运营成本。并称目前中国经济运行风险的重点是地方政府债务和金融风险，要增强财政金融协调性。

--《焦点》产能出清今年不会引爆中国银行业风险，政府基金撬动宽信贷

中国银行业不良率连升四年后今年资产质量依然承压，但对过剩产能出清引发银行信贷大收缩及资产质量坍塌的担心有些“杞人忧天”。实际上，中国各家银行在化解过剩产能、处置“僵尸企业”方面的限贷等政策没有激进调整，而监管层亦坚持有保有压，没有一刀切的规定。

--中国经济：基本平稳下行压力未完全释放，特殊情况下赤字率可破3%--专家

针对外界对中国经济下行压力的疑虑，中国国务院发展研究中心副主任王一鸣周四表示，中国经济运行态势基本保持平稳，就业总体稳定，但也面临严竣挑战，经济下行压力没有完全释放，产能过剩压力很大，财政收入增幅放缓，工业品价格持续下滑，在特殊情况下赤字率可以突破3%。

【金融】

--中国金融：央行就MLF操作向银行询量，并下调六个月及一年期利率--消息

尽管中国央行暂时放缓了降准降息的全面宽松政策步伐，但定向宽松举措仍接连出招。三位消息人士周四透露，中国央行今日就中期借贷便利（MLF）操作向部分银行询量，在本次询量中央行并下调了MLF利率，其中六个月期降至2.85%，一年期降至3.00%。

--中国央行：1月央行口径外汇占款减少6,445.38亿元，较上月降幅收窄

中国央行周四公布，今年1月央行口径外汇占款减少6,445.38亿元人民币，较上月降幅收窄。去年12月外汇占款减少7,028.13亿元人民币，创历史最大降幅。

--中国金融：银联云闪付上线苹果支付服务，私密性成线下支付致胜法宝

中国银联和苹果公司周四联合发布称，银联云闪付正式开通支持Apple Pay服务。当日起，银联的云闪付平台旗下又多了一种新兴支付技术；而Apple Pay可以借助银联支持云闪付技术的商户终端，接入中国几百万商户，提供线下非接触支付服务。

【固定收益】

--中国公开市场：今日将进行800亿元七天逆回购，单日净回笼2,900亿

业内人士周四透露，中国央行公开市场今日将进行800亿元人民币的逆回购操作，期限七天。据此计算，今日单日净回笼2,900亿元。

--中国货币市场：资金保持宽松回购利率小跌，短期流动性偏乐观

中国银行间市场周四主要回购利率继续小幅回落。交易员称，资金面维持宽松，大行和非银机构资金融出积极；尽管央行公开市场今日净回笼规模稍大，但未对市场造成影响，且加上央行今日开展MLF操作的消息，让机构对短期流动性局面保持乐观预期。

--中国债市动态：MLF降价询量提振买气,物价数据影响有限新债供给密集

中国银行间债市长端收益率在经过连日上行后，周四早盘伴随国债期货趋稳。交易员称，今日买气有所提升，应该和央行MLF降低利率询量有关。虽然最后操作情况还未确定，但明显提振信心。

--新债招标：国开行10年固息债中标收益率3.1205%，20年3.8207%--业内人士

业内人士周四透露，中国国家开发银行下午招标的10年固息增发债，中标收益率为3.1205%，稍低于此前3.14的预测均值；同时招标的20年期收益率为3.8207%，符合此前3.82%的预测值。

--新债招标：中国进出口行三年债利率2.82%，10年3.33%--业内人士

业内人士周四透露，中国进出口银行上午招标的三年和五年期固息金融债中标利率为2.82%和3.07%，同时招标的10年期中标利率为3.33%；三期债对应投标倍数分别为2.97倍、2.26倍和2.51倍。

--新债招标：中国湖北3-10年一般地方债利率较下限上浮18-20bp--业内人士

业内人士周四透露，中国湖北省上午招标的三、五、七及10年期一般地方债，中标利率分别为2.75%、2.90%、3.07%和3.04%，较投标区间下限上浮18个基点(bp)、19bp、20bp和20bp，对应投标倍数1.71倍、1.72倍、1.72倍和1.78倍；此亦为今年首批公开招标发行的地方债。

【外汇】

--中国汇市：人民币早盘随中间价走升，贬值预期现分化观望情绪较浓

人民币兑美元即期周四早盘随中间价走升。交易员称，现在人民币汇价盯住一篮子货币，短期趋势还是对一篮子货币稳定，但市场需要时间理解，观望情绪较浓。

--路透调查：新兴亚币人气多数好转，人民币看跌押注降至近三个月最低

一项路透调查显示，过去两周多数新兴亚币人气改善，受益于美国更为渐进升息及欧洲央行进一步放松政策的预期，而油价的反弹也给高风险资产带来提振。

【证券/行业】

--中国股市：沪综指收市小跌，连两日上涨后出现技术性调整

中国股市沪综指周四收市小跌。分析师指出，在大盘连续两天上涨后，投资者心态有些犹豫，大盘今日顺势出现技术性调整，但基建、建材等周期股表现仍相对坚挺。

--企业并购：中联重科竞购美国特雷克斯，引发美议员国家安全担忧

中国大型建筑机械生产商--中联重科周三确认，已向美国起重机生产商特雷克斯公司(Terex Corp) TEX.N 发出收购报价。至少一位美国国会议员因国家安全考虑对此项收购提议表示反对。

--台湾个股：永丰金与中国工行合作冲刺一带一路放款，今年成长可期

台湾中小型金控--永丰金旗下银行周四称，持续跟中国工商银行进行业务合作，部分一带一路放款业务已陆续拨款，今年一带一路放款目标60-100亿台币、成长可期。

--中港个股：招商银行去年净利同比增3%，不良贷款率升至1.68%--业绩快报