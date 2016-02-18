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亚洲 | 2016年 2月 18日 星期四 16:10 BJT

《汇市简讯》美元/日圆仍处在迟滞状态

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* 美元/日圆走势迟滞

* 执行价在114.00的9.22亿美元期权将于纽约交易时段到期

* 日本投资者在114.40处挂有卖单，113.50下方据称有买单

* 日本央行总裁黑田东彦称，引入负利率并非表明QQE已达到极限

* 日本央行审议委员石田浩二警告称，维持目前的超宽松政策过长，可能影响日本金融体系(完)

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全部现汇报价 (编译 刘秀红；审校 高琦)

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