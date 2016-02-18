《汇市简讯》美元/日圆仍处在迟滞状态

重温稿-中国个股：国海证券公布伪造印章事件处置方案，共承担债券面值167.8亿元
路透北京1月19日 - 陷入伪造印章并私签债券交易协议的国海证券 周四发布复牌公告称，公司与事涉机构达成处置方案，国海共承担债券面值167.8亿元人民币。
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* 美元/日圆走势迟滞
* 执行价在114.00的9.22亿美元期权将于纽约交易时段到期
* 日本投资者在114.40处挂有卖单，113.50下方据称有买单
* 日本央行总裁黑田东彦称，引入负利率并非表明QQE已达到极限
* 日本央行审议委员石田浩二警告称，维持目前的超宽松政策过长，可能影响日本金融体系(完)
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全部现汇报价 (编译 刘秀红；审校 高琦)
路透北京1月19日 - 陷入伪造印章并私签债券交易协议的国海证券 周四发布复牌公告称，公司与事涉机构达成处置方案，国海共承担债券面值167.8亿元人民币。
在谈及日本时，黑田东彦表示，日本本财年以及下一财年经济增长可能在1.5%左右，称自安倍晋三2012年末上任这四年来，经济状况已经大幅改善。
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