台湾个股：永丰金与中国工行合作冲刺一带一路放款，今年成长可期

路透台北2月18日 - 台湾中小型金控--永丰金 旗下银行周四称，持续跟中国工商银行 进行业务合作，部分一带一路放款业务已陆续拨款，今年一带一路放款目标60-100亿台币、成长可期。

永丰银行总经理张晋源今日在一场记者会上表示，随着一带一路商机发酵，将带动该行外币放款稳定成长，目前客户来自土耳其、巴基斯坦、瑞士及德国等地，初期放款以美元为主，后续料将转为人民币。

“先把路铺好，再来放款会转为人民币。”他说。

永丰银行预期今年一带一路放款将呈现比较大幅成长，且放款利率优于一般放款逾100个基点，但因中国企业放款正在减少，致该行今年整体放款仅是温和成长。

永丰金控旗下租赁业务方面，永丰金控总经理游国治表示，租赁在大陆还是遇到一些呆帐问题，去年打消4亿台币呆帐，高于往年许多，但去年整体租赁业务仍获利2.7亿台币。(完)