台湾货币市场：2月19日及本提存期资金预期变化一览表

美国热股：Panasonic计划将其与特斯拉汽车的合作延伸至自动驾驶技术
路透1月19日 - Panasonic 计划将其与特斯拉汽车 的合作自电池领域延伸至自动驾驶技术。Panasonic当前将关注焦点转向至汽车业务。
路透台北2月19日 - 台湾货币市场周五和本提存期资金预期变化因素摘要如下： **宽松因素： --央行定存单到期共5,635.00亿台币。 **紧缩因素： --央行料发行存单。 --The Bank of Nova Scotia在台发行1.5亿美元债券。 ---------------------------------------------------------------------- (本提存期) **宽松因素： --央行存单到期 3兆(万亿)958.4亿台币： 2/22 2,692.00亿台币 2/23 5,637.50亿台币 2/24 3,234.50亿台币 2/25 1,985.50亿台币 2/26 28.00亿台币 2/27 00.00亿台币 2/29 4,094.80亿台币 3/01 2,144.30亿台币 3/02 4,766.00亿台币 3/03 6,375.80亿台币 注*：表新增。 --公债还本付息86.5580075亿台币： 02/22 99甲4期6息 15.00亿台币 02/22 100甲4期5息 12.00亿台币 02/24 95甲2期10息 11.25亿台币 02/25 94甲3期11息 14.25亿台币 02/26 102甲5期3息 11.1830075亿台币 02/26 103甲5期2息 6.375亿台币 03/03 103甲6期2息 16.50亿台币 --月底军公教薪饷拨款。 **紧缩因素： --2/24：央行发行1,600亿台币一年期定存单，23日标售。 --2/25：央行发行300亿台币两年期定存单，24日标售。 --2/25：财政部发行两年期公债105/3期，预估金额300亿台币，22日标售。 --菸酒税及货物税等例行性税款缴库。 --营业税例行税款缴库。(完) (记者 詹静宜 审校 董永年)
路透1月19日 - Panasonic 计划将其与特斯拉汽车 的合作自电池领域延伸至自动驾驶技术。Panasonic当前将关注焦点转向至汽车业务。
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他们指出，举乐天化学为例，该公司买进至少10万吨交运至丽水及大山的石脑油，到岸价格(C&F)为较日本报价每吨升水6-7美元。