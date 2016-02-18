全球贵金属：2月17日SPDR黄金持仓与周二持平，iShares白银持仓下降0.40%

修正-欧洲股市：微幅收低，Zodiac Aerospace获收购后股价暴涨
路透伦敦/米兰1月19日 - 欧洲股市周四下滑，但法国航空座椅生产商Zodiac Aerospace 获Safran 提出以90亿美元收购后股价暴涨22.8%。
路透2月18日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周三黄金持仓量与周二持平；同期全球最大白银ETF--iShares Silver Trust 白银持仓量下降0.40%。
以下为两支ETF的持仓量及变化情况：
名称 持仓量(盎司) 日期 持仓量(盎司) 日期 变动 增减
SPDR 22,857,891.2 2月17日 22,857,891.2 2月16日 0.0 0.00%
iShares 310,952,013.6 2月17日 312,189,845.0 2月16日 -1,237,831.4 -0.40% (完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
现货金 现货银
现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化 (编译 孙国玉；审校 艾茂林)
路透伦敦/米兰1月19日 - 欧洲股市周四下滑，但法国航空座椅生产商Zodiac Aerospace 获Safran 提出以90亿美元收购后股价暴涨22.8%。
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在谈及日本时，黑田东彦表示，日本本财年以及下一财年经济增长可能在1.5%左右，称自安倍晋三2012年末上任这四年来，经济状况已经大幅改善。