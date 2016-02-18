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市场报道 | 2016年 2月 18日 星期四 16:52 BJT

全球贵金属：2月17日SPDR黄金持仓与周二持平，iShares白银持仓下降0.40%

路透2月18日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周三黄金持仓量与周二持平；同期全球最大白银ETF--iShares Silver Trust 白银持仓量下降0.40%。

以下为两支ETF的持仓量及变化情况：

名称 持仓量(盎司) 日期 持仓量(盎司) 日期 变动 增减

SPDR 22,857,891.2 2月17日 22,857,891.2 2月16日 0.0 0.00%

iShares 310,952,013.6 2月17日 312,189,845.0 2月16日 -1,237,831.4 -0.40% (完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 孙国玉；审校 艾茂林)

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