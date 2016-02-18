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亚洲 | 2016年 2月 18日 星期四 16:50 BJT

《汇市简讯》澳元/美元承压，受澳洲央行降息预期拖累

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* 传闻美国一家知名机构预计澳洲央行将在5月和7月各降息25个基点

* 澳洲央行官方现金利率自去年5月下调25个基点以来一直保持2.0%

* 澳洲1月就业人口减少7,900人，预期为增加1.5万人

* 0.7134为弱于预期的就业数据公布后澳元/美元所及低点

* 0.7187为周三所及12日高点(完)

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全部现汇报价 (编译 刘秀红；审校 高琦)

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