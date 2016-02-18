《汇市简讯》澳元/美元承压，受澳洲央行降息预期拖累

达沃斯论坛：日央行总裁黑田称密切关注特朗普上任后实施何种政策
在谈及日本时，黑田东彦表示，日本本财年以及下一财年经济增长可能在1.5%左右，称自安倍晋三2012年末上任这四年来，经济状况已经大幅改善。
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* 传闻美国一家知名机构预计澳洲央行将在5月和7月各降息25个基点
* 澳洲央行官方现金利率自去年5月下调25个基点以来一直保持2.0%
* 澳洲1月就业人口减少7,900人，预期为增加1.5万人
* 0.7134为弱于预期的就业数据公布后澳元/美元所及低点
* 0.7187为周三所及12日高点(完)
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全部现汇报价 (编译 刘秀红；审校 高琦)
在谈及日本时，黑田东彦表示，日本本财年以及下一财年经济增长可能在1.5%左右，称自安倍晋三2012年末上任这四年来，经济状况已经大幅改善。
ICBM：洲际弹道导弹 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
* 美国公布强劲数据后美元上涨 * 欧洲央行总裁德拉吉记者会后欧元下滑，之后反弹 * 美元兑加元和日圆守住涨幅 (新增收盘汇率表格) 路透纽约1月19日 - 美元兑多数主要货币周四上涨，因强劲的就业和楼市数据证实美国 经济成长强劲，但美元兑欧元下滑。 在欧洲央行总裁德拉吉记者会后欧元一度走软，德拉吉指出，通胀压力不大，欧洲需要 进一步货币政策的扶助。 欧洲央行宣布维持负利率政策，并继续创纪录的购买资产步幅，以刺激低迷的经济成长 。 在德拉吉讲话期间，欧元兑美元 曾跌穿1.06美元，德拉吉指欧元区经济复苏“受 到结构性改革步伐迟滞的拖累”，称仍需要“非常大规模”的货币政策刺激措施。 随着投资人认真分析德拉吉的声明，并认识到政策并未改变后，欧元反弹。纽约尾盘， 欧元兑美元升0.25%，报1.0658美元。 “都是被德拉吉吓的，”Merk Hard Currency Fund总裁兼投资组合经理人Axel Merk称 ，“他用他的信誉令欧元跌了几个小时。依我看，这是目光短浅的