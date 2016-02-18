台湾汇市：台币连三跌创两周低位，因韩元盘后走贬与央行作价

达沃斯论坛：日央行总裁黑田称密切关注特朗普上任后实施何种政策
在谈及日本时，黑田东彦表示，日本本财年以及下一财年经济增长可能在1.5%左右，称自安倍晋三2012年末上任这四年来，经济状况已经大幅改善。
* 连三跌创两周低位，实质价位狭幅整理 * 外资买卖皆有，但在台股现货持续作多 * 韩元后市以及央行态度仍主导台币走向 路透台北2月18日 - 台币兑美元 周四收小贬，连三日下跌创两周低位。交易员表示，油价跳涨带 动新兴市场货币走升，外资持续买超台股也有利台币表现；不过韩元兑美元 于收盘后走弱，且央行 尾盘作价，令台币仍以小跌作收。 交易员指出，今日台币走势并无明确方向，外资有买有卖，油款等美元需求以及出口商的少量抛汇相互拉 锯，让台币实质价位维持在33.200-33.300狭幅区间内盘整。后市仍将以外资动向以及央行的态度马首是瞻。 〞主要跟着股票跑，但韩元后来贬，最后仍没有方向。〞一位商业银行交易主管说。 他认为，由于韩元近期走势偏弱，台币纵然因缺乏明显的流动性而呈现震荡整理，但从央行每天做价让台 币小贬的动作来看，短期实质价位可能会向33.500靠近。 另一大型公股银行交易员则称，主计总处昨日下修了2016年经济成长率展望，台币在央行维持动态稳定下 表现不愠不火，但由于今年出口仍将衰退，预料会持续缓贬以适度控制衰退幅度。 台币兑美元今日收低2.0分报33.525，前低为4日的33.608。 台湾股市周四收高1.22%，跟随美股上日大涨，外资及陆资在台股买超106.82亿台币，连三个交易日买超 共计220.52亿台币。 交易员预测明日台币兑美元主要实质交易区间料在33.200-33.350。 在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，目前一个月天期美元/台币换汇点溢价幅度扩大，显示市场预 期台币将进一步走弱；尾盘一个月美元/台币远汇 报33.305/33.355，上日收在33.310。 今日台币主要交易区间在33.220-33.300，上日在33.240-33.329。 马币(林吉特)周四涨逾1%，领涨新兴亚币，因油价大涨及马来西亚第四季经济数据好于预期，缓解了对该 国经济的担忧情绪。 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选 16:00 台币/美 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日 元 亿美元 报价 台北外汇经纪公 33.525 33.505 33.220-33.525 33.400 5.94 7.46 司 元太外汇经纪公 33.517 33.506 33.225-33.517 33.282 2.06 3.73 司 无本金交割远期外汇(N 最新报价 上日现货收盘时水准 DF) 美元/台币一个月期 0.035/0.055 0.040/0.060 美元/台币六个月期 0.165/0.205 0.170/0.205 (完) 台币兑美元现价 台北外汇经纪公司 元太外汇经纪公司 Tullett Prebon台币NDF报价 (记者 董永年；; 审校 杨淑祯)
在谈及日本时，黑田东彦表示，日本本财年以及下一财年经济增长可能在1.5%左右，称自安倍晋三2012年末上任这四年来，经济状况已经大幅改善。
ICBM：洲际弹道导弹 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
* 美国公布强劲数据后美元上涨 * 欧洲央行总裁德拉吉记者会后欧元下滑，之后反弹 * 美元兑加元和日圆守住涨幅 (新增收盘汇率表格) 路透纽约1月19日 - 美元兑多数主要货币周四上涨，因强劲的就业和楼市数据证实美国 经济成长强劲，但美元兑欧元下滑。 在欧洲央行总裁德拉吉记者会后欧元一度走软，德拉吉指出，通胀压力不大，欧洲需要 进一步货币政策的扶助。 欧洲央行宣布维持负利率政策，并继续创纪录的购买资产步幅，以刺激低迷的经济成长 。 在德拉吉讲话期间，欧元兑美元 曾跌穿1.06美元，德拉吉指欧元区经济复苏“受 到结构性改革步伐迟滞的拖累”，称仍需要“非常大规模”的货币政策刺激措施。 随着投资人认真分析德拉吉的声明，并认识到政策并未改变后，欧元反弹。纽约尾盘， 欧元兑美元升0.25%，报1.0658美元。 “都是被德拉吉吓的，”Merk Hard Currency Fund总裁兼投资组合经理人Axel Merk称 ，“他用他的信誉令欧元跌了几个小时。依我看，这是目光短浅的