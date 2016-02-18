台湾汇市：台币连三跌创两周低位，因韩元盘后走贬与央行作价

* 连三跌创两周低位，实质价位狭幅整理 * 外资买卖皆有，但在台股现货持续作多 * 韩元后市以及央行态度仍主导台币走向 路透台北2月18日 - 台币兑美元 周四收小贬，连三日下跌创两周低位。交易员表示，油价跳涨带 动新兴市场货币走升，外资持续买超台股也有利台币表现；不过韩元兑美元 于收盘后走弱，且央行 尾盘作价，令台币仍以小跌作收。 交易员指出，今日台币走势并无明确方向，外资有买有卖，油款等美元需求以及出口商的少量抛汇相互拉 锯，让台币实质价位维持在33.200-33.300狭幅区间内盘整。后市仍将以外资动向以及央行的态度马首是瞻。 〞主要跟着股票跑，但韩元后来贬，最后仍没有方向。〞一位商业银行交易主管说。 他认为，由于韩元近期走势偏弱，台币纵然因缺乏明显的流动性而呈现震荡整理，但从央行每天做价让台 币小贬的动作来看，短期实质价位可能会向33.500靠近。 另一大型公股银行交易员则称，主计总处昨日下修了2016年经济成长率展望，台币在央行维持动态稳定下 表现不愠不火，但由于今年出口仍将衰退，预料会持续缓贬以适度控制衰退幅度。 台币兑美元今日收低2.0分报33.525，前低为4日的33.608。 台湾股市周四收高1.22%，跟随美股上日大涨，外资及陆资在台股买超106.82亿台币，连三个交易日买超 共计220.52亿台币。 交易员预测明日台币兑美元主要实质交易区间料在33.200-33.350。 在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，目前一个月天期美元/台币换汇点溢价幅度扩大，显示市场预 期台币将进一步走弱；尾盘一个月美元/台币远汇 报33.305/33.355，上日收在33.310。 今日台币主要交易区间在33.220-33.300，上日在33.240-33.329。 马币(林吉特)周四涨逾1%，领涨新兴亚币，因油价大涨及马来西亚第四季经济数据好于预期，缓解了对该 国经济的担忧情绪。 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选 16:00 台币/美 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日 元 亿美元 报价 台北外汇经纪公 33.525 33.505 33.220-33.525 33.400 5.94 7.46 司 元太外汇经纪公 33.517 33.506 33.225-33.517 33.282 2.06 3.73 司 无本金交割远期外汇(N 最新报价 上日现货收盘时水准 DF) 美元/台币一个月期 0.035/0.055 0.040/0.060 美元/台币六个月期 0.165/0.205 0.170/0.205 (完) 台币兑美元现价 台北外汇经纪公司 元太外汇经纪公司 Tullett Prebon台币NDF报价 (记者 董永年；; 审校 杨淑祯)