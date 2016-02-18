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亚洲 | 2016年 2月 18日 星期四 17:10 BJT

台湾汇市：台币连三跌创两周低位，因韩元盘后走贬与央行作价

* 连三跌创两周低位，实质价位狭幅整理
    * 外资买卖皆有，但在台股现货持续作多
    * 韩元后市以及央行态度仍主导台币走向

    路透台北2月18日 - 台币兑美元 周四收小贬，连三日下跌创两周低位。交易员表示，油价跳涨带
动新兴市场货币走升，外资持续买超台股也有利台币表现；不过韩元兑美元 于收盘后走弱，且央行
尾盘作价，令台币仍以小跌作收。
    
    交易员指出，今日台币走势并无明确方向，外资有买有卖，油款等美元需求以及出口商的少量抛汇相互拉
锯，让台币实质价位维持在33.200-33.300狭幅区间内盘整。后市仍将以外资动向以及央行的态度马首是瞻。
    
    〞主要跟着股票跑，但韩元后来贬，最后仍没有方向。〞一位商业银行交易主管说。
    
    他认为，由于韩元近期走势偏弱，台币纵然因缺乏明显的流动性而呈现震荡整理，但从央行每天做价让台
币小贬的动作来看，短期实质价位可能会向33.500靠近。   
    
    另一大型公股银行交易员则称，主计总处昨日下修了2016年经济成长率展望，台币在央行维持动态稳定下
表现不愠不火，但由于今年出口仍将衰退，预料会持续缓贬以适度控制衰退幅度。
    
    台币兑美元今日收低2.0分报33.525，前低为4日的33.608。
    
    台湾股市周四收高1.22%，跟随美股上日大涨，外资及陆资在台股买超106.82亿台币，连三个交易日买超
共计220.52亿台币。 
    
    交易员预测明日台币兑美元主要实质交易区间料在33.200-33.350。    
       
    在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，目前一个月天期美元/台币换汇点溢价幅度扩大，显示市场预
期台币将进一步走弱；尾盘一个月美元/台币远汇 报33.305/33.355，上日收在33.310。
    
    今日台币主要交易区间在33.220-33.300，上日在33.240-33.329。
    
    马币(林吉特)周四涨逾1%，领涨新兴亚币，因油价大涨及马来西亚第四季经济数据好于预期，缓解了对该
国经济的担忧情绪。        
       
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 16:00             台币/美   上日收盘  波动区间        开盘价    成交量   上日 
                        元                                       亿美元  
                      报价                                               
 台北外汇经纪公     33.525     33.505   33.220-33.525   33.400     5.94    7.46
 司                                                                      
 元太外汇经纪公     33.517     33.506   33.225-33.517   33.282     2.06    3.73
 司                                                                      
 
 无本金交割远期外汇(N       最新报价         上日现货收盘时水准
 DF)                                        
                                            
 美元/台币一个月期        0.035/0.055           0.040/0.060 
 美元/台币六个月期        0.165/0.205           0.170/0.205  
 (完)
            
      台币兑美元现价               
    台北外汇经纪公司             
    元太外汇经纪公司             
    Tullett Prebon台币NDF报价        

 (记者 董永年；; 审校 杨淑祯)

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