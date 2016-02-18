更新版 1-中国汇市：人民币随中间价收升，贬值预期现分化观望情绪较浓

* 人民币随中间价收升 * 中间价跟随一篮子货币调升 * 贬值预期现分化观望情绪较浓 * 通胀数据对汇市影响不大 (新增报价及更多评论) 路透北京2月18日 - 人民币兑美元即期 周四随中间价收升。交易员称，交易 相对淡静，没有大的行情，人民币汇价主要盯住一篮子货币，人民币贬值压力较节前明显缓 解，短期趋势还是对一篮子货币稳定，但市场需要时间理解，观望情绪较浓。 他们并指出，人民币贬值预期已出现一定分化，但人民币并无升值动力，除非国际美元 走贬，或央行大力干预；离岸人民币 亦走升，与在岸汇价一度倒挂。而今日公布的 通胀数据则对汇市影响不大。 “现在感觉人民币就跟着中间价走了，不是跟着市场走了，像回到了2014年。如果央行 不干预是不可能升值的。”一外资行交易员称，“我们没什么兴趣做，也不知道怎么跟客户 解释波动方向。” “中间价的调整很清楚呀，现在盯的是一篮子，昨天卢布涨了。”一股份行交易员称， “现在大家都在观望，我们能理解这点，大妈们不一定能理解。” 交易员指出，值得关注的是，最近央行中间价波动幅度明显较节前有所扩大，显示节后 国际美元偏弱走势，以及离岸人民币走强背景下，即期人民币市场的贬值压力已经明显舒缓 ，央行调控市场的尺度也有所放大。 考虑到目前客盘仍是购汇为主，短期人民币汇率仍有走弱的压力，但央行干预预期仍在 ，市场走向尚不明朗。 国务院发展研究中心副主任王一鸣周四表示，只要中国经济基本面不发生变化，人民币 汇率从中期看会保持稳定趋势。如果中国结构调整进展积极，人民币汇率还会往上走。 受寒潮天气推动鲜菜鲜果价格上涨以及春节因素影响，中国1月居民消费价格指数(CPI) 同比涨幅上升至五个月高点。同样的因素可能推动2月CPI继续回升，但这种短期波动对全年 影响有限，预计全年CPI温和回升、但仍在可控范围内。 全球汇市方面，加元周四守在两周高位，受到油价跳涨的大幅提振；与此同时，由于美 国联邦储备理事会(美联储/FED)1月会议记录并未提供新线索，美元横向盘整。 以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价 ，以及离岸市 场人民币的主要报价： 在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬 即期成交价格 6.5176 6.529 0.17% 中间价 6.5152 6.5237 0.13% 成交额 175.6亿美元 158.3亿美元 日内波动幅度(pips) 81 日高6.5146 日低6.5227 今年以来升贬幅度 -0.36% 2005年汇改以来升贬幅度 27.00% 一年期美元/人民币掉期 +865 离岸人民币市场 工具 今日 上日 CNH即期 6.5232 6.5252 一年期NDF 6.785 6.7895 中国外汇交易中心今日更新的17点人民币兑美元参考汇率为6.5172；交易中心自1月4日 起，每天公布12次参考价，分别为上午10点、11点、下午2点至晚上11点每小时发布一个参 考汇率。 中国央行2015年8月11日宣布完善人民币兑美元汇率中间价报价，以增强其市场化程度 和基准性。自当日起做市商在每日银行间外汇市场开盘前，参考上日银行间外汇市场收盘汇 率，综合考虑外汇供求情况以及国际主要货币汇率变化向中国外汇交易中心提供中间价报价 ，并一次性贬值近2%。（完） (发稿 孙琦子/李文科; 审校 张喜良/杨淑祯)