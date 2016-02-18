欧元债市：二线国家债市表现优异，风险偏好有回暖

标题新闻：欧洲稳定机制(ESM)称希腊短期债务减免措施在1月20日解禁，可改善其债务可持续性
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德国10年期公债收益率 下滑2个基点至0.25%，分析师称美国联邦储备理事会(美联储/FED)会议记录显示出的温和基调，支撑了欧元区核心债市。
美联储周三发布的会议记录显示，虽然多数决策者仍预计今年将会升息，甚至在1月26-27日会议上就讨论过是否行动，但他们对如何解读金融市场波动仍存在分歧。
Natixis债市策略师Cyril Regnat说道：“全球风险意愿改变的事实正支撑二线国家公债。”
欧洲央行周四稍后将公布1月会议记录。(完)
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(编译 王洋/孙茉莉; 审校 艾茂林/高琦)
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