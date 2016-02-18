欧元债市：二线国家债市表现优异，风险偏好有回暖

德国10年期公债收益率 下滑2个基点至0.25%，分析师称美国联邦储备理事会(美联储/FED)会议记录显示出的温和基调，支撑了欧元区核心债市。

美联储周三发布的会议记录显示，虽然多数决策者仍预计今年将会升息，甚至在1月26-27日会议上就讨论过是否行动，但他们对如何解读金融市场波动仍存在分歧。