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亚洲 | 2016年 2月 18日 星期四 18:01 BJT

路透基点：怡和旗下的香港牛奶公司寻求8亿美元俱乐部贷款--TRLPC

路透香港2月18日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，怡和旗下总部位于香港的牛奶公司正在市场上寻求8亿美元的俱乐部贷款。

据其中一名消息人士称，1月份启动的该贷款案由3亿美元的三年期定期贷款和5亿美元的五年期循环贷组成，加码幅度分别为70个和85个基点，参贷费分别为45个和75个基点。

汇丰银行为唯一牵头行兼簿记行，三菱东京日联银行为额度代理行。参贷邀请已经发送给若干银行。

所筹资金将用于企业一般运营。

借款人的母公司--牛奶国际控股有限公司上一次涉足贷款市场还是在2000年6月份，当时获得3.85亿美元等值的双档循环贷款，两档的贷款期限均为五年，利率较伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码62个基点。

牛奶国际为亚洲零售集团，经营超级市场、便利店、美健产品零售店及家居用品店。(完) (编译 孙国玉；审校 高琦)

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