路透基点：怡和旗下的香港牛奶公司寻求8亿美元俱乐部贷款--TRLPC

达沃斯论坛：日央行总裁黑田称密切关注特朗普上任后实施何种政策
在谈及日本时，黑田东彦表示，日本本财年以及下一财年经济增长可能在1.5%左右，称自安倍晋三2012年末上任这四年来，经济状况已经大幅改善。
路透香港2月18日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，怡和旗下总部位于香港的牛奶公司正在市场上寻求8亿美元的俱乐部贷款。
据其中一名消息人士称，1月份启动的该贷款案由3亿美元的三年期定期贷款和5亿美元的五年期循环贷组成，加码幅度分别为70个和85个基点，参贷费分别为45个和75个基点。
汇丰银行为唯一牵头行兼簿记行，三菱东京日联银行为额度代理行。参贷邀请已经发送给若干银行。
所筹资金将用于企业一般运营。
借款人的母公司--牛奶国际控股有限公司上一次涉足贷款市场还是在2000年6月份，当时获得3.85亿美元等值的双档循环贷款，两档的贷款期限均为五年，利率较伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码62个基点。
牛奶国际为亚洲零售集团，经营超级市场、便利店、美健产品零售店及家居用品店。(完) (编译 孙国玉；审校 高琦)
在谈及日本时，黑田东彦表示，日本本财年以及下一财年经济增长可能在1.5%左右，称自安倍晋三2012年末上任这四年来，经济状况已经大幅改善。
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* 美国公布强劲数据后美元上涨 * 欧洲央行总裁德拉吉记者会后欧元下滑，之后反弹 * 美元兑加元和日圆守住涨幅 (新增收盘汇率表格) 路透纽约1月19日 - 美元兑多数主要货币周四上涨，因强劲的就业和楼市数据证实美国 经济成长强劲，但美元兑欧元下滑。 在欧洲央行总裁德拉吉记者会后欧元一度走软，德拉吉指出，通胀压力不大，欧洲需要 进一步货币政策的扶助。 欧洲央行宣布维持负利率政策，并继续创纪录的购买资产步幅，以刺激低迷的经济成长 。 在德拉吉讲话期间，欧元兑美元 曾跌穿1.06美元，德拉吉指欧元区经济复苏“受 到结构性改革步伐迟滞的拖累”，称仍需要“非常大规模”的货币政策刺激措施。 随着投资人认真分析德拉吉的声明，并认识到政策并未改变后，欧元反弹。纽约尾盘， 欧元兑美元升0.25%，报1.0658美元。 “都是被德拉吉吓的，”Merk Hard Currency Fund总裁兼投资组合经理人Axel Merk称 ，“他用他的信誉令欧元跌了几个小时。依我看，这是目光短浅的