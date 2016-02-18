《中国深圳证交所A+B股股价对比表》--2月18日

达沃斯论坛：日央行总裁黑田称密切关注特朗普上任后实施何种政策
在谈及日本时，黑田东彦表示，日本本财年以及下一财年经济增长可能在1.5%左右，称自安倍晋三2012年末上任这四年来，经济状况已经大幅改善。
路透香港2月18日 - 以下为中国深圳A+B股周四收市价及比价:(本地时间17:09时,1港元=0. 8381人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价( B股股价 A/B股比 元) (港元) 价 深物业 16.70 7.86 2.54 南玻 10.71 6.29 2.03 深康佳 4.70 3.03 1.85 ST中华 14.86 6.97 2.54 ST中冠 54.00 20.52 3.14 深深宝 21.39 9.72 2.63 深华发 20.00 8.49 2.81 深赤湾 18.99 14.85 1.53 特力 74.76 28.63 3.12 飞亚达 12.84 8.32 1.84 一致药业 66.15 39.82 1.98 深深房 11.26 6.05 2.22 ST盛润 7.78 6.50 1.43 深南电 10.84 5.26 2.46 深纺织 12.51 7.38 2.02 方大集团 12.00 6.26 2.29 深国商 26.28 10.80 2.90 深赛格 11.85 5.60 2.52 宝石 7.16 5.06 1.69 小天鹅 22.41 18.96 1.41 粤高速 5.20 3.91 1.59 晨鸣纸业 7.86 5.40 1.74 ST珠江 9.35 6.34 1.76 美菱电器 5.37 4.40 1.46 大冷股份 14.60 8.33 2.09 粤电力 5.72 4.62 1.48 佛山照明 10.44 6.51 1.91 江铃汽车 25.82 22.65 1.36 沙隆达 10.70 6.82 1.87 苏常柴 7.71 4.97 1.85 威孚高科 17.51 14.18 1.47 古井贡酒 27.70 23.13 1.43 ST东海 14.93 6.36 2.80 长安汽车 14.80 14.58 1.21 京东方 2.61 2.10 1.48 鲁泰 10.42 10.11 1.23 本钢板材 5.22 2.53 2.46 张裕 34.00 23.80 1.70 附注:若股票当日停盘则以上交易日收市价计算 (完) 中国股市报导 中国已公布新股发行上市日程表 香港股市报导 中国待发行新股一览表 美国股市报导 中国新股申购资金情况一览表 台湾股市报导 香港股市拟发行新股一览表 中国新闻 香港已公布新股发行上市日程表 香港新闻 中国新股新闻 台湾新闻 香港新股新闻 中国股市观察 中国个股业绩 香港股市观察 报摘 中国融资融券 (整理 梁慧仪)
在谈及日本时，黑田东彦表示，日本本财年以及下一财年经济增长可能在1.5%左右，称自安倍晋三2012年末上任这四年来，经济状况已经大幅改善。
ICBM：洲际弹道导弹 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
* 美国公布强劲数据后美元上涨 * 欧洲央行总裁德拉吉记者会后欧元下滑，之后反弹 * 美元兑加元和日圆守住涨幅 (新增收盘汇率表格) 路透纽约1月19日 - 美元兑多数主要货币周四上涨，因强劲的就业和楼市数据证实美国 经济成长强劲，但美元兑欧元下滑。 在欧洲央行总裁德拉吉记者会后欧元一度走软，德拉吉指出，通胀压力不大，欧洲需要 进一步货币政策的扶助。 欧洲央行宣布维持负利率政策，并继续创纪录的购买资产步幅，以刺激低迷的经济成长 。 在德拉吉讲话期间，欧元兑美元 曾跌穿1.06美元，德拉吉指欧元区经济复苏“受 到结构性改革步伐迟滞的拖累”，称仍需要“非常大规模”的货币政策刺激措施。 随着投资人认真分析德拉吉的声明，并认识到政策并未改变后，欧元反弹。纽约尾盘， 欧元兑美元升0.25%，报1.0658美元。 “都是被德拉吉吓的，”Merk Hard Currency Fund总裁兼投资组合经理人Axel Merk称 ，“他用他的信誉令欧元跌了几个小时。依我看，这是目光短浅的