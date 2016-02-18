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亚洲 | 2016年 2月 18日 星期四 17:50 BJT

《全球汇市》日圆走高，澳元则因全球信心不佳而受挫

“如果一切进展符合预期，各国领导人通过图斯克的提议，且卡梅伦宣布6月举行公投，对现汇英镑来说可能较为中性，但应会进一步推升该日期附近的英镑波动率溢价，”他们表示。

英镑/美元 持于1.4290美元，英镑/欧元 下跌0.1%，报0.7794英镑。

美元/日圆 下跌0.4%，至113.66，亚洲交投时段大多位于114.00左右。欧元/日圆 跌0.25%，报126.99日圆。这两个货币对分别高于本月低点110.985与125.795。

纽约 当日 今年来 2015年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.1138 1.0854 +2.62 +2.56 1.0860

美元/日圆 113.85 114.08 -0.20 -5.36 120.30

欧元/日圆 126.78 126.91 -0.10 -2.83 130.47

美元/瑞郎 0.9915 0.9919 -0.04 -1.03 1.0018

英镑/美元 1.4315 1.4294 +0.15 -2.87 1.4738

美元/加元 1.3676 1.3667 +0.07 -1.18 1.3839

美元/离岸人民币 6.5231 6.5225 +0.01 -0.68 6.5680

澳元/美元 0.7165 0.7182 -0.24 -1.51 0.7275

新西兰元/美元 0.6634 0.6626 +0.12 -2.80 0.6825

欧元/瑞郎 1.1040 1.1041 -0.01 +1.41 1.0886

欧元/英镑 0.7777 0.7783 -0.08 +5.57 0.7367

欧元/瑞典克朗 9.4079 9.4784 -0.74 +2.59 9.1705

美元/挪威克朗 8.5498 8.5419 +0.09 -3.28 8.8398

附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 (编译 郑茵/孙国玉/刘秀红/陈宗琦；审校 于春红/高琦/艾茂林)

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