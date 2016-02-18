《全球汇市》日圆走高，澳元则因全球信心不佳而受挫

达沃斯论坛：日央行总裁黑田称密切关注特朗普上任后实施何种政策
在谈及日本时，黑田东彦表示，日本本财年以及下一财年经济增长可能在1.5%左右，称自安倍晋三2012年末上任这四年来，经济状况已经大幅改善。
“如果一切进展符合预期，各国领导人通过图斯克的提议，且卡梅伦宣布6月举行公投，对现汇英镑来说可能较为中性，但应会进一步推升该日期附近的英镑波动率溢价，”他们表示。
英镑/美元 持于1.4290美元，英镑/欧元 下跌0.1%，报0.7794英镑。
美元/日圆 下跌0.4%，至113.66，亚洲交投时段大多位于114.00左右。欧元/日圆 跌0.25%，报126.99日圆。这两个货币对分别高于本月低点110.985与125.795。
纽约 当日 今年来 2015年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.1138 1.0854 +2.62 +2.56 1.0860
美元/日圆 113.85 114.08 -0.20 -5.36 120.30
欧元/日圆 126.78 126.91 -0.10 -2.83 130.47
美元/瑞郎 0.9915 0.9919 -0.04 -1.03 1.0018
英镑/美元 1.4315 1.4294 +0.15 -2.87 1.4738
美元/加元 1.3676 1.3667 +0.07 -1.18 1.3839
美元/离岸人民币 6.5231 6.5225 +0.01 -0.68 6.5680
澳元/美元 0.7165 0.7182 -0.24 -1.51 0.7275
新西兰元/美元 0.6634 0.6626 +0.12 -2.80 0.6825
欧元/瑞郎 1.1040 1.1041 -0.01 +1.41 1.0886
欧元/英镑 0.7777 0.7783 -0.08 +5.57 0.7367
欧元/瑞典克朗 9.4079 9.4784 -0.74 +2.59 9.1705
美元/挪威克朗 8.5498 8.5419 +0.09 -3.28 8.8398
附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 (编译 郑茵/孙国玉/刘秀红/陈宗琦；审校 于春红/高琦/艾茂林)
在谈及日本时，黑田东彦表示，日本本财年以及下一财年经济增长可能在1.5%左右，称自安倍晋三2012年末上任这四年来，经济状况已经大幅改善。
ICBM：洲际弹道导弹 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
* 美国公布强劲数据后美元上涨 * 欧洲央行总裁德拉吉记者会后欧元下滑，之后反弹 * 美元兑加元和日圆守住涨幅 (新增收盘汇率表格) 路透纽约1月19日 - 美元兑多数主要货币周四上涨，因强劲的就业和楼市数据证实美国 经济成长强劲，但美元兑欧元下滑。 在欧洲央行总裁德拉吉记者会后欧元一度走软，德拉吉指出，通胀压力不大，欧洲需要 进一步货币政策的扶助。 欧洲央行宣布维持负利率政策，并继续创纪录的购买资产步幅，以刺激低迷的经济成长 。 在德拉吉讲话期间，欧元兑美元 曾跌穿1.06美元，德拉吉指欧元区经济复苏“受 到结构性改革步伐迟滞的拖累”，称仍需要“非常大规模”的货币政策刺激措施。 随着投资人认真分析德拉吉的声明，并认识到政策并未改变后，欧元反弹。纽约尾盘， 欧元兑美元升0.25%，报1.0658美元。 “都是被德拉吉吓的，”Merk Hard Currency Fund总裁兼投资组合经理人Axel Merk称 ，“他用他的信誉令欧元跌了几个小时。依我看，这是目光短浅的