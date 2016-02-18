欧洲汇市：英镑站上1.43美元，投资者关注点转向欧盟峰会

修正-欧洲股市：微幅收低，Zodiac Aerospace获收购后股价暴涨
路透伦敦/米兰1月19日 - 欧洲股市周四下滑，但法国航空座椅生产商Zodiac Aerospace 获Safran 提出以90亿美元收购后股价暴涨22.8%。
焦点在于周四开始为期两天的欧盟峰会，英国首相卡梅伦将试图为英国在欧盟的成员地位争取更加有利的条件。
分析师表示，如果英国公投赞成脱离欧盟，英镑有可能大跌；公投最快可能于6月举行。高盛已表示英镑跌幅可能高达15-20%。评级机构标准普尔也称，脱欧将有损英镑作为全球储备货币的角色。
“由于卡梅伦在欧盟峰会上达成协议的压力渐增，英镑可能继续处于守势，”摩根士丹利全球汇市策略主管Hans Redeker表示，并称部分提议引发的反对声浪，可能扼杀协议的达成。(完)
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全部现汇报价 (编译 孙国玉/陈宗琦；审校 高琦)
路透伦敦/米兰1月19日 - 欧洲股市周四下滑，但法国航空座椅生产商Zodiac Aerospace 获Safran 提出以90亿美元收购后股价暴涨22.8%。
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在谈及日本时，黑田东彦表示，日本本财年以及下一财年经济增长可能在1.5%左右，称自安倍晋三2012年末上任这四年来，经济状况已经大幅改善。