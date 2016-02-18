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亚洲 | 2016年 2月 18日 星期四 18:35 BJT

马来西亚期市：棕榈油期货下跌，受马币走强及需求预期下滑拖累

“今天完全是由马币走势主导，我预计2月20日出炉的数据会显示出口下降，但3月应可见到一些来自中东的需求。”一位在吉隆坡的券商交易员说道。

“他们在1月和2月都没有大量购买，因此需要补充库存。而且3月要为夏季做准备了，需求也会上升。”

马币兑美元 触及4.1540的盘中高点，因马来西亚国内生产总值(GDP)数据优于预期。

路透商品市场分析师王涛认为，棕榈油可能再度测试2,576马币的支撑位，因自2月15日高点2,648马币回落的走势尚未结束。（完）

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

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橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 刘秀红/高琦 审校 艾茂林/郑茵)

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