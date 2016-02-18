东南亚股市：收高，原油价格反弹改善风险意愿

标题新闻：美国官员称，迹象显示朝鲜可能在准备未来数日或数周进行新的ICBM导弹发射测试
ICBM：洲际弹道导弹 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
马币(林吉特) 涨幅超过1%、油价飙升以及好于预期的第四季经济数据，缓解了对于该国经济的担忧。
马来西亚股市成交量相对适中，接近30日平均水平，与周边股市类似。券商称，全球油价走向的不确定性令部分投资者保持谨慎。
印尼股市 收涨0.3%，之前印尼央行周四一如预期进行年内第二次降息，旨在提振经济增长。央行将指标利率 下调25个基点至7.00%。
新加坡股市 扭转周三跌势收高1.7%，至逾一个月高点。菲律宾股市 连涨第四日，在七周高点附近徘徊。泰国股市 和越南股市 较上日反弹。
数据显示，外资在马来西亚和印尼股市分别买超2.11亿马币(5,072万美元)和3,670亿卢比(2,721万美元)，卖超菲律宾股票的规模为8亿披索(1,683万美元)。
涨跌 当日 今年以来 2016年
最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价
汤森路透东南亚指数 331.29 4.38 +1.34 -0.46 332.82
新加坡 2657.57 43.78 +1.67 -7.81 2882.73
马来西亚 1680.02 15.70 +0.94 -0.74 1692.51
泰国 1294.59 6.12 +0.47 +0.51 1288.02
印尼 4778.79 13.29 +0.28 +4.04 4593.01
菲律宾 6848.87 92.05 +1.36 -1.48 6952.08
越南 552.49 5.44 +0.99 -4.58 579.03
(完)
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法股CAC-40指数 (编译 孙茉莉/孙国玉；审校 王洋/郑茵)
ICBM：洲际弹道导弹 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
* 美国公布强劲数据后美元上涨 * 欧洲央行总裁德拉吉记者会后欧元下滑，之后反弹 * 美元兑加元和日圆守住涨幅 (新增收盘汇率表格) 路透纽约1月19日 - 美元兑多数主要货币周四上涨，因强劲的就业和楼市数据证实美国 经济成长强劲，但美元兑欧元下滑。 在欧洲央行总裁德拉吉记者会后欧元一度走软，德拉吉指出，通胀压力不大，欧洲需要 进一步货币政策的扶助。 欧洲央行宣布维持负利率政策，并继续创纪录的购买资产步幅，以刺激低迷的经济成长 。 在德拉吉讲话期间，欧元兑美元 曾跌穿1.06美元，德拉吉指欧元区经济复苏“受 到结构性改革步伐迟滞的拖累”，称仍需要“非常大规模”的货币政策刺激措施。 随着投资人认真分析德拉吉的声明，并认识到政策并未改变后，欧元反弹。纽约尾盘， 欧元兑美元升0.25%，报1.0658美元。 “都是被德拉吉吓的，”Merk Hard Currency Fund总裁兼投资组合经理人Axel Merk称 ，“他用他的信誉令欧元跌了几个小时。依我看，这是目光短浅的