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亚洲 | 2016年 2月 18日 星期四 18:52 BJT

东南亚股市：收高，原油价格反弹改善风险意愿

马币(林吉特) 涨幅超过1%、油价飙升以及好于预期的第四季经济数据，缓解了对于该国经济的担忧。

马来西亚股市成交量相对适中，接近30日平均水平，与周边股市类似。券商称，全球油价走向的不确定性令部分投资者保持谨慎。

印尼股市 收涨0.3%，之前印尼央行周四一如预期进行年内第二次降息，旨在提振经济增长。央行将指标利率 下调25个基点至7.00%。

新加坡股市 扭转周三跌势收高1.7%，至逾一个月高点。菲律宾股市 连涨第四日，在七周高点附近徘徊。泰国股市 和越南股市 较上日反弹。

数据显示，外资在马来西亚和印尼股市分别买超2.11亿马币(5,072万美元)和3,670亿卢比(2,721万美元)，卖超菲律宾股票的规模为8亿披索(1,683万美元)。

涨跌 当日 今年以来 2016年

最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价

汤森路透东南亚指数 331.29 4.38 +1.34 -0.46 332.82

新加坡 2657.57 43.78 +1.67 -7.81 2882.73

马来西亚 1680.02 15.70 +0.94 -0.74 1692.51

泰国 1294.59 6.12 +0.47 +0.51 1288.02

印尼 4778.79 13.29 +0.28 +4.04 4593.01

菲律宾 6848.87 92.05 +1.36 -1.48 6952.08

越南 552.49 5.44 +0.99 -4.58 579.03

(完)

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法股CAC-40指数 (编译 孙茉莉/孙国玉；审校 王洋/郑茵)

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