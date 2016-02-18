亚洲橡胶：TOCOM指标期胶收平，尾盘获利了结令早盘涨幅回吐

达沃斯论坛：日央行总裁黑田称密切关注特朗普上任后实施何种政策
在谈及日本时，黑田东彦表示，日本本财年以及下一财年经济增长可能在1.5%左右，称自安倍晋三2012年末上任这四年来，经济状况已经大幅改善。
路透东京2月18日 - 东京工业品交易所(TOCOM)指标期胶周四收平，交易员表示，当日冲销交易商的获利了结盘抹去了盘初的涨幅。期胶盘初上涨是由于油价上涨以及日股大幅上升。
TOCOM指标7月期胶 <0#2JRU:>收盘持平，报每公斤152.6日圆(1.34美元)，盘中一度升至155.3日圆。
“开盘时由于油价走升和日经指数跳涨，期胶价格上升，不过尾盘时段的获利了结盘令涨幅回吐，”一位匿名的交易员说。
原油期货周四在亚洲交易时段上涨，此前伊朗欢迎俄罗斯和沙特的冻结产量计划。不过分析师认为，此举不会导致任何减产，并且伊朗方面也没有提出自己的行动。
日本股市周四反弹，因为在好于预期的美国经济数据及油价上涨提振下，全球投资者对高风险资产的偏好升温。
“市场很淡静，大部分交易是由当日冲销的交易商完成，”该交易员说。
“在股市和油市动荡的情况下，TOCOM指标期胶预计将在一段时间内保持在150-160日圆的窄幅区间内，”他表示。
上海期交所交投最活跃的5月期胶 跌20元人民币，收于每吨10,470元。
新加坡商品交易所(SICOM)3月期胶 最新报每公斤108.2美分，上涨0.4美分。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>
(编译 王洋; 审校 郑茵)
在谈及日本时，黑田东彦表示，日本本财年以及下一财年经济增长可能在1.5%左右，称自安倍晋三2012年末上任这四年来，经济状况已经大幅改善。
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* 美国公布强劲数据后美元上涨 * 欧洲央行总裁德拉吉记者会后欧元下滑，之后反弹 * 美元兑加元和日圆守住涨幅 (新增收盘汇率表格) 路透纽约1月19日 - 美元兑多数主要货币周四上涨，因强劲的就业和楼市数据证实美国 经济成长强劲，但美元兑欧元下滑。 在欧洲央行总裁德拉吉记者会后欧元一度走软，德拉吉指出，通胀压力不大，欧洲需要 进一步货币政策的扶助。 欧洲央行宣布维持负利率政策，并继续创纪录的购买资产步幅，以刺激低迷的经济成长 。 在德拉吉讲话期间，欧元兑美元 曾跌穿1.06美元，德拉吉指欧元区经济复苏“受 到结构性改革步伐迟滞的拖累”，称仍需要“非常大规模”的货币政策刺激措施。 随着投资人认真分析德拉吉的声明，并认识到政策并未改变后，欧元反弹。纽约尾盘， 欧元兑美元升0.25%，报1.0658美元。 “都是被德拉吉吓的，”Merk Hard Currency Fund总裁兼投资组合经理人Axel Merk称 ，“他用他的信誉令欧元跌了几个小时。依我看，这是目光短浅的