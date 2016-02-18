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亚洲 | 2016年 2月 18日 星期四 19:00 BJT

亚洲橡胶：TOCOM指标期胶收平，尾盘获利了结令早盘涨幅回吐

路透东京2月18日 - 东京工业品交易所(TOCOM)指标期胶周四收平，交易员表示，当日冲销交易商的获利了结盘抹去了盘初的涨幅。期胶盘初上涨是由于油价上涨以及日股大幅上升。

TOCOM指标7月期胶 <0#2JRU:>收盘持平，报每公斤152.6日圆(1.34美元)，盘中一度升至155.3日圆。

“开盘时由于油价走升和日经指数跳涨，期胶价格上升，不过尾盘时段的获利了结盘令涨幅回吐，”一位匿名的交易员说。

原油期货周四在亚洲交易时段上涨，此前伊朗欢迎俄罗斯和沙特的冻结产量计划。不过分析师认为，此举不会导致任何减产，并且伊朗方面也没有提出自己的行动。

日本股市周四反弹，因为在好于预期的美国经济数据及油价上涨提振下，全球投资者对高风险资产的偏好升温。

“市场很淡静，大部分交易是由当日冲销的交易商完成，”该交易员说。

“在股市和油市动荡的情况下，TOCOM指标期胶预计将在一段时间内保持在150-160日圆的窄幅区间内，”他表示。

上海期交所交投最活跃的5月期胶 跌20元人民币，收于每吨10,470元。

新加坡商品交易所(SICOM)3月期胶 最新报每公斤108.2美分，上涨0.4美分。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

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ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>

(编译 王洋; 审校 郑茵)

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