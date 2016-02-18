投行观点：巴克莱将Boyd Gaming Corp目标价从19美元上调至21美元，评级定为中性

达沃斯论坛：日央行总裁黑田称密切关注特朗普上任后实施何种政策

在谈及日本时，黑田东彦表示，日本本财年以及下一财年经济增长可能在1.5%左右，称自安倍晋三2012年末上任这四年来，经济状况已经大幅改善。