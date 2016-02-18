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亚洲 | 2016年 2月 18日 星期四 22:16 BJT

国际油市：亚洲380cst燃料油现货价差跌至15周低点

路透新加坡2月18日 - 由于基本面疲弱，即期船货价格大幅贴水继续在周四拖累新加坡燃料油市场的现货价差。

“市场的供需两方面都转弱，”新加坡一位交易员称。“从供应方来看，有许多船货涌入，特别是来自波斯湾地区的供应；需求方面来说，中国和日本等地的需求不断趋弱。”

根据新加坡国际企业发展局(IES)公布的数据，2月11-17日当周新加坡残渣燃料油岸上库存连续第四周增加。

该周库存增至2,583.4万桶，较前一周高出82万桶，达到两个月高位。库存上升暗示残渣燃料油需求前景疲弱。

虽然近月跨月价差依然较昨日持平，但380cst燃料油的现货价差下跌0.87美元至15周低点，较新加坡报价每吨贴水4.37美元。

目的地码头交货的380cst燃料油升水也跌至每吨不足1美元，交易员称这表明需求疲弱。

在新加坡市场收盘定价过程中报告的三笔现货交易中，贡渥(Gunvor)以较新加坡报价贴水3美元和4美元的价格出售两笔380cst燃料油船货。BP以较新加坡报价贴水4美元的价格出售了第三笔2万吨380cst燃料油船货。

前两笔交易中买家是维多，后一笔买家为Coastal。(完)

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(编译 郑茵 审校 母红)

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