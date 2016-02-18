国际油市：亚洲380cst燃料油现货价差跌至15周低点

标题新闻：美国官员称，迹象显示朝鲜可能在准备未来数日或数周进行新的ICBM导弹发射测试
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路透新加坡2月18日 - 由于基本面疲弱，即期船货价格大幅贴水继续在周四拖累新加坡燃料油市场的现货价差。
“市场的供需两方面都转弱，”新加坡一位交易员称。“从供应方来看，有许多船货涌入，特别是来自波斯湾地区的供应；需求方面来说，中国和日本等地的需求不断趋弱。”
根据新加坡国际企业发展局(IES)公布的数据，2月11-17日当周新加坡残渣燃料油岸上库存连续第四周增加。
该周库存增至2,583.4万桶，较前一周高出82万桶，达到两个月高位。库存上升暗示残渣燃料油需求前景疲弱。
虽然近月跨月价差依然较昨日持平，但380cst燃料油的现货价差下跌0.87美元至15周低点，较新加坡报价每吨贴水4.37美元。
目的地码头交货的380cst燃料油升水也跌至每吨不足1美元，交易员称这表明需求疲弱。
在新加坡市场收盘定价过程中报告的三笔现货交易中，贡渥(Gunvor)以较新加坡报价贴水3美元和4美元的价格出售两笔380cst燃料油船货。BP以较新加坡报价贴水4美元的价格出售了第三笔2万吨380cst燃料油船货。
前两笔交易中买家是维多，后一笔买家为Coastal。(完)
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(编译 郑茵 审校 母红)
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* 美国公布强劲数据后美元上涨 * 欧洲央行总裁德拉吉记者会后欧元下滑，之后反弹 * 美元兑加元和日圆守住涨幅 (新增收盘汇率表格) 路透纽约1月19日 - 美元兑多数主要货币周四上涨，因强劲的就业和楼市数据证实美国 经济成长强劲，但美元兑欧元下滑。 在欧洲央行总裁德拉吉记者会后欧元一度走软，德拉吉指出，通胀压力不大，欧洲需要 进一步货币政策的扶助。 欧洲央行宣布维持负利率政策，并继续创纪录的购买资产步幅，以刺激低迷的经济成长 。 在德拉吉讲话期间，欧元兑美元 曾跌穿1.06美元，德拉吉指欧元区经济复苏“受 到结构性改革步伐迟滞的拖累”，称仍需要“非常大规模”的货币政策刺激措施。 随着投资人认真分析德拉吉的声明，并认识到政策并未改变后，欧元反弹。纽约尾盘， 欧元兑美元升0.25%，报1.0658美元。 “都是被德拉吉吓的，”Merk Hard Currency Fund总裁兼投资组合经理人Axel Merk称 ，“他用他的信誉令欧元跌了几个小时。依我看，这是目光短浅的