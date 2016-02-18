国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至六日低点

标题新闻：英国首相发言人称汽车业是本国经济的关键组成部分，将寻求最大可能进入欧盟市场
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路透新加坡2月18日 - 亚洲石脑油裂解价差周四跌至每吨60.98美元的六日低点，交易员表示因对于欧洲供给增加的担忧损及人气，但东方的需求依旧稳健。
西非和美国对于欧洲汽油的需求已明显放缓，这导致供给被存放在浮式存储装置中。
这已导致石脑油需求低迷。根据级别的不同，石脑油可以作为石化原料，还可以作为汽油的组分。
“鉴于欧洲石脑油的市场形势，或许需要将这些供给从该地区运往亚洲，”一位在新加坡的行业消息人士称。
韩国的石脑油价格2月中旬左右在大约平价水平。而自1月11日以来因供给沉重而一直苦苦徘徊在贴水的水平。
不仅是韩国一直在购入船货，中国的联合石化和马来西亚的Titan也在市场上求购石脑油。
亚洲汽油裂解价差也跌至六日低点每桶6.33美元，因新加坡的供给增多。
官方数据显示，截至2月17日的一周，新加坡陆上轻质馏分油库存增加361,000桶或2.6%，达到两周高位1,450.3万桶。
数据显示中国、韩国和台湾共运输约342,000吨汽油至新加坡。
数据还显示，截至2月11日的一周新加坡没有来自韩国和台湾的船货到岸。
新加坡市场上未有现货交易，卖方报价逾八个，但买方报价则少于三个。(完)
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(编译 王洋; 审校 郑茵)
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