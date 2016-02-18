国际油市：亚洲柴油价差走坚，尽管库存攀升

路透新加坡2月18日 - 亚洲柴油和航煤价差周四从前一日的跌势中反弹，尽管对供给过剩的担忧还在。

韩国对柴油需求的增长，预计会放缓该国的出口步伐。在供给过剩压低炼化利润率的市况下，这是为数不多的亮点。

但是International Enterprise的数据显示，2月17日止当周，新加坡陆上柴油和航煤库存增长12.7%至四周高位1,207.7万桶。

数据显示尽管当周从韩国和马来西亚的柴油进口稳步增长，但自沙特的进口下降了近40,000吨至56,000吨。

而自韩国的航煤进口较前一周下降近68,000吨，可能助推了库存的下降。

据汤森路透Oil Research and Forecasts估算，2月印度的柴油出口初步确定在200-220万吨，到目前为止确定的为159万吨。2月迄今印度出口的柴油中几乎一半，或700,000吨是前往西方市场，600,000吨目的地是欧洲和地中海港口，即便是这一地区供给已过剩。

新加坡现货市场上，有两笔柴油交易达成，一笔航煤交易达成。

BP以每桶较新加坡3月3-9日平均报价升水0.30美元的价格，从Sietco购入200,000桶船期为3月4-8日的航煤。

Sietco以每桶40.60美元的价格从BP购入150,000桶船期为3月9-13日的含硫500ppm柴油船货。

BP以每桶较新加坡3月8-14日平均报价升水0.90美元的价格，从炼化石化购入150,000桶船期为3月9-13日的含硫10ppm柴油。(完)

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