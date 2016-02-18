国际油市：亚洲柴油价差走坚，尽管库存攀升

标题新闻：美国官员称，迹象显示朝鲜可能在准备未来数日或数周进行新的ICBM导弹发射测试
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路透新加坡2月18日 - 亚洲柴油和航煤价差周四从前一日的跌势中反弹，尽管对供给过剩的担忧还在。
韩国对柴油需求的增长，预计会放缓该国的出口步伐。在供给过剩压低炼化利润率的市况下，这是为数不多的亮点。
但是International Enterprise的数据显示，2月17日止当周，新加坡陆上柴油和航煤库存增长12.7%至四周高位1,207.7万桶。
数据显示尽管当周从韩国和马来西亚的柴油进口稳步增长，但自沙特的进口下降了近40,000吨至56,000吨。
而自韩国的航煤进口较前一周下降近68,000吨，可能助推了库存的下降。
据汤森路透Oil Research and Forecasts估算，2月印度的柴油出口初步确定在200-220万吨，到目前为止确定的为159万吨。2月迄今印度出口的柴油中几乎一半，或700,000吨是前往西方市场，600,000吨目的地是欧洲和地中海港口，即便是这一地区供给已过剩。
新加坡现货市场上，有两笔柴油交易达成，一笔航煤交易达成。
BP以每桶较新加坡3月3-9日平均报价升水0.30美元的价格，从Sietco购入200,000桶船期为3月4-8日的航煤。
Sietco以每桶40.60美元的价格从BP购入150,000桶船期为3月9-13日的含硫500ppm柴油船货。
BP以每桶较新加坡3月8-14日平均报价升水0.90美元的价格，从炼化石化购入150,000桶船期为3月9-13日的含硫10ppm柴油。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 王洋; 审校 李军)
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* 美国公布强劲数据后美元上涨 * 欧洲央行总裁德拉吉记者会后欧元下滑，之后反弹 * 美元兑加元和日圆守住涨幅 (新增收盘汇率表格) 路透纽约1月19日 - 美元兑多数主要货币周四上涨，因强劲的就业和楼市数据证实美国 经济成长强劲，但美元兑欧元下滑。 在欧洲央行总裁德拉吉记者会后欧元一度走软，德拉吉指出，通胀压力不大，欧洲需要 进一步货币政策的扶助。 欧洲央行宣布维持负利率政策，并继续创纪录的购买资产步幅，以刺激低迷的经济成长 。 在德拉吉讲话期间，欧元兑美元 曾跌穿1.06美元，德拉吉指欧元区经济复苏“受 到结构性改革步伐迟滞的拖累”，称仍需要“非常大规模”的货币政策刺激措施。 随着投资人认真分析德拉吉的声明，并认识到政策并未改变后，欧元反弹。纽约尾盘， 欧元兑美元升0.25%，报1.0658美元。 “都是被德拉吉吓的，”Merk Hard Currency Fund总裁兼投资组合经理人Axel Merk称 ，“他用他的信誉令欧元跌了几个小时。依我看，这是目光短浅的