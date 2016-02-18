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亚洲 | 2016年 2月 19日 星期五 05:15 BJT

韩国数据：1月生产者物价指数同比跌3.3%，为2014年12月以来最小跌幅－央行

路透首尔2月19日 - 韩国央行周五公布的数据显示，韩国1月生产者物价指数(PPI)同比跌幅较前一个月缩小，因全球油价下跌速度有所放缓。

韩国央行称，1月生产者物价较上年同期跌3.3%，为2014年12月以来最小跌幅。

12月同比跌幅修正后为4.0%。

1月PPI跌速放缓主要是因在指数中占比最大的工业品价格降幅缩小。上月工业品价格同比下滑5.8%，12月同比下跌6.8%。

央行的数据显示，1月全球油价较上年同期下降41.3%，前一月的同比降幅为42.0%。

1月农产品价格跳升也是导致PPI降幅缩小的原因之一。农产品价格按年攀升5.1%，12月上涨1.4%。

数据显示，1月PPI环比回落0.5%，12月修正后为下跌0.2%。

下表为韩国生产者物价指数变动率，单位为百分比(未经季节调整):

*1月 12月 *1月 12月

(较前月变动率) (较上年同期变动率)

PPI -0.5 -0.2 -3.3 -4.0

主要类别

农渔林产品 2.4 2.1 5.1 1.4

工业产品 -0.9 -0.6 -5.8 -6.8

电力,自来水,燃气 -3.3 0.0 -9.5 -8.7

服务业 0.3 0.0 1.2 1.3

＊数据还会有修正

注:包含石化、纺织及电子在内的工业产品，在整体指数中比重占56.65%，服务业占33.49%，农渔产品则占3.23%，水、电和气油占6.40%。(完) (编译 母红；审校 李军)

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