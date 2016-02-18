韩国数据：1月生产者物价指数同比跌3.3%，为2014年12月以来最小跌幅－央行

标题新闻：美国官员称，迹象显示朝鲜可能在准备未来数日或数周进行新的ICBM导弹发射测试
ICBM：洲际弹道导弹 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透首尔2月19日 - 韩国央行周五公布的数据显示，韩国1月生产者物价指数(PPI)同比跌幅较前一个月缩小，因全球油价下跌速度有所放缓。
韩国央行称，1月生产者物价较上年同期跌3.3%，为2014年12月以来最小跌幅。
12月同比跌幅修正后为4.0%。
1月PPI跌速放缓主要是因在指数中占比最大的工业品价格降幅缩小。上月工业品价格同比下滑5.8%，12月同比下跌6.8%。
央行的数据显示，1月全球油价较上年同期下降41.3%，前一月的同比降幅为42.0%。
1月农产品价格跳升也是导致PPI降幅缩小的原因之一。农产品价格按年攀升5.1%，12月上涨1.4%。
数据显示，1月PPI环比回落0.5%，12月修正后为下跌0.2%。
下表为韩国生产者物价指数变动率，单位为百分比(未经季节调整):
*1月 12月 *1月 12月
(较前月变动率) (较上年同期变动率)
PPI -0.5 -0.2 -3.3 -4.0
主要类别
农渔林产品 2.4 2.1 5.1 1.4
工业产品 -0.9 -0.6 -5.8 -6.8
电力,自来水,燃气 -3.3 0.0 -9.5 -8.7
服务业 0.3 0.0 1.2 1.3
＊数据还会有修正
注:包含石化、纺织及电子在内的工业产品，在整体指数中比重占56.65%，服务业占33.49%，农渔产品则占3.23%，水、电和气油占6.40%。(完) (编译 母红；审校 李军)
ICBM：洲际弹道导弹 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
* 美国公布强劲数据后美元上涨 * 欧洲央行总裁德拉吉记者会后欧元下滑，之后反弹 * 美元兑加元和日圆守住涨幅 (新增收盘汇率表格) 路透纽约1月19日 - 美元兑多数主要货币周四上涨，因强劲的就业和楼市数据证实美国 经济成长强劲，但美元兑欧元下滑。 在欧洲央行总裁德拉吉记者会后欧元一度走软，德拉吉指出，通胀压力不大，欧洲需要 进一步货币政策的扶助。 欧洲央行宣布维持负利率政策，并继续创纪录的购买资产步幅，以刺激低迷的经济成长 。 在德拉吉讲话期间，欧元兑美元 曾跌穿1.06美元，德拉吉指欧元区经济复苏“受 到结构性改革步伐迟滞的拖累”，称仍需要“非常大规模”的货币政策刺激措施。 随着投资人认真分析德拉吉的声明，并认识到政策并未改变后，欧元反弹。纽约尾盘， 欧元兑美元升0.25%，报1.0658美元。 “都是被德拉吉吓的，”Merk Hard Currency Fund总裁兼投资组合经理人Axel Merk称 ，“他用他的信誉令欧元跌了几个小时。依我看，这是目光短浅的